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    Пловчиха-трансгендер Лиа Томас: Трансженщины не угрожают женскому спорту

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    17 комментариев

    Американская пловчиха-трансгендер Лиа Томас не считает, что имеет преимущества перед женщинами. Об этом она заявила 1 июня в интервью сайту ESPN.

    «Я думаю, что причины, по которым я совершила трансгендерный переход, вызывают самое большое заблуждение. Люди говорят: «Ой, после этого она получит преимущество и сможет выиграть». Я совершила переход, чтобы быть счастливой, чтобы быть самой собой. Трансженщины, соревнующиеся в женских видах спорта, не угрожают женскому спорту в целом. Они составляют очень незначительно меньшинство среди всех спортсменов. Правила NCAA в отношении трансженщин в женском спорте существуют уже около 10 с лишним лет. И мы не видели какой-либо массовой волны доминирования с их стороны», — сказала Томас.

    В марте она приняла участие в чемпионате американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), победив на нескольких дистанциях. Попутно она обошла нескольких призерок Олимпиады в Токио — Эмму Вейант и Эрику Салливан. До этого Томас сокрушила несколько рекордов США на дистанциях от 200 до 1500 ярдов (один ярд — 0,91 метра) кролем.

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    Комментарии (17)

    dedmoroz_5e4d8827384c2
    проблема легко решается, для них должны быть свои таресгендерные соревнования , как местные, так и ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРАНСГЕНДЕРНЫЕ ИГРЫ, возможно , даже свой ТРАНСГЕНДЕРНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ, так как обычные спортсмены с ними состязаться не будут

    но весь принцип в том, что обычных спортсменов глобалитсы хотят заставить соревноваться с трансгендерами, отсюда и агрессивные (по фрейду) заявления подобного рода: мы не угрожаем - читай именно наоборот - мы угрожаем ...
    Алик-1
    Считает что то это существо или нет - никого интересовать не должно. Его место в медицинском музее, раздел «хирурги развлекаются»
    olla
    Если мужчина считает себя Наполеоном - его лечат в психушке , а не дают треуголку и жилье в Париже. Почему мужика, считающего себя женщиной, называют нормальным и еще под это переписываю правила и законы?
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