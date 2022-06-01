Пловчиха-трансгендер Лиа Томас: Трансженщины не угрожают женскому спорту

Американская пловчиха-трансгендер Лиа Томас не считает, что имеет преимущества перед женщинами. Об этом она заявила 1 июня в интервью сайту ESPN.
«Я думаю, что причины, по которым я совершила трансгендерный переход, вызывают самое большое заблуждение. Люди говорят: «Ой, после этого она получит преимущество и сможет выиграть». Я совершила переход, чтобы быть счастливой, чтобы быть самой собой. Трансженщины, соревнующиеся в женских видах спорта, не угрожают женскому спорту в целом. Они составляют очень незначительно меньшинство среди всех спортсменов. Правила NCAA в отношении трансженщин в женском спорте существуют уже около 10 с лишним лет. И мы не видели какой-либо массовой волны доминирования с их стороны», — сказала Томас.
В марте она приняла участие в чемпионате американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), победив на нескольких дистанциях. Попутно она обошла нескольких призерок Олимпиады в Токио — Эмму Вейант и Эрику Салливан. До этого Томас сокрушила несколько рекордов США на дистанциях от 200 до 1500 ярдов (один ярд — 0,91 метра) кролем.