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    В Нигерии зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян

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    Первый случай смерти от оспы обезьян зафиксировали врачи в Нигерии, где насчитывается 21 заболевший. Об этом 30 мая сообщил местный центр профилактики и контроля заболеваний (NCDC).

    «По данным на 29 мая подтвержден 21 случай, из которых один летальный. Скончался сорокалетний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты», — говорится в сообщении.

    Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Однако в последние месяцы в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии выявили более 250 случаев инфекции. В ВОЗ отмечают, что из-за внезапного и одновременного появления болезни в нескольких странах, в том числе в неэндемичных районах, вирус мог передаваться незамеченным в течение какого-то времени.

    На данный момент, как заверяют медики, нет необходимости в массовой вакцинации людей от оспы обезьян. Инфекция главным образом передаётся при тесном физическом контакте, поэтому основными способами контроля заболеваемости остаются отслеживание контактов, расследование и изоляция.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что оспу обезьян могут завезти в Россию, но риски невелики. Она напомнила о необходимости соблюдать уже привычные меры предосторожности — мыть руки и надевать маску в местах массового скопления людей.

    Обезьянья оспа — редкая зоонозная (передаётся от животных к человеку) вирусная инфекция, распространение которой происходит контактным и воздушно-капельным путём. Инкубационный период длится от 5 до 21 дня. Основными клиническими симптомами являются сильная головная боль, подъём температуры, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожная сыпь и волдыри, которые постепенно превращаются в пустулы — гнойные высыпания.

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    Комментарии (1)

    Денеб
    "Анна Попова заявляла, что оспу обезьян могут завезти в Россию, но риски невелики." Если что-то можно завезти в Россию, то обязательно завезут....
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