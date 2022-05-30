В Нигерии зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян

Первый случай смерти от оспы обезьян зафиксировали врачи в Нигерии, где насчитывается 21 заболевший. Об этом 30 мая сообщил местный центр профилактики и контроля заболеваний (NCDC).



«По данным на 29 мая подтвержден 21 случай, из которых один летальный. Скончался сорокалетний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты», — говорится в сообщении.

