В Нигерии зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян

Первый случай смерти от оспы обезьян зафиксировали врачи в Нигерии, где насчитывается 21 заболевший. Об этом 30 мая сообщил местный центр профилактики и контроля заболеваний (NCDC).
«По данным на 29 мая подтвержден 21 случай, из которых один летальный. Скончался сорокалетний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты», — говорится в сообщении.
Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Однако в последние месяцы в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии выявили более 250 случаев инфекции. В ВОЗ отмечают, что из-за внезапного и одновременного появления болезни в нескольких странах, в том числе в неэндемичных районах, вирус мог передаваться незамеченным в течение какого-то времени.
На данный момент, как заверяют медики, нет необходимости в массовой вакцинации людей от оспы обезьян. Инфекция главным образом передаётся при тесном физическом контакте, поэтому основными способами контроля заболеваемости остаются отслеживание контактов, расследование и изоляция.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что оспу обезьян могут завезти в Россию, но риски невелики. Она напомнила о необходимости соблюдать уже привычные меры предосторожности — мыть руки и надевать маску в местах массового скопления людей.