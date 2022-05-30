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    Netfliх подтвердил прекращение работы в России

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    16 комментариев

    Стриминговый сервис Netfliх подтвердил отключение платформы в России, сообщает 30 мая ТАСС со ссылкой на заявление компании агентству AFP. По словам представителя Netfliх, такая мера стала финальным шагом «реализации ухода с российского рынка», объявленного в начале марта. Компания дожидалась окончания действия предоплаченных подписок российских пользователей для окончательной блокировки в РФ.

    В ночь с 26 на 27 мая Netflix перестал открываться в России без VPN. При попытке входа на сайт на его главной странице отображалась надпись «Нет в наличии». В тот же день Роскомнадзор заявил, что не принимал никаких ограничительных мер в отношении видеосервиса — Netflix самостоятельно приостановил деятельность на территории России.

    В начале марта Netflix объявил о приостановке деятельности в России и заморозил съемки российских проектов. Также сервис отказался по требованию Роскомнадзора транслировать два десятка обязательных российских новостных, спортивных и развлекательных телеканалов. В конце марта приложения Netflix были удалены из магазинов Google Play и App Store на устройствах пользователей из России.

    Стриминговый сервис работал в России с начала 2016 года. В 2021 году выручка российского юрлица Netflix в России составила 4,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 243,3 миллиона рублей.

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    Комментарии (16)

    Мillemelle
    а почему в 90? в 70-80 до прихода Горбачёва не так то уж плохо было.
    274767939
    Пора видеосалоны на вокзалах открывать
    angel of death
    ура! назад в 90-е! =)))))
    в 90-е не было вашего Фэтликса и в помине...

    скоро сигареты поштучно продавать начнут? =)
    а куринные кубики поштучно, а куринные яйца поштучно? =))))

    а когда откроют пункты приёма стеклотары? в 90-е люди сдавали бутылки и покупали на них хлеб...

    как скоро начнут продавать хлеб по талонам? =)))))

    интересно, а мордобой в госдуре, как был в 90-е, будет? =)))))
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