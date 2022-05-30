Netfliх подтвердил прекращение работы в России

Стриминговый сервис Netfliх подтвердил отключение платформы в России, сообщает 30 мая ТАСС со ссылкой на заявление компании агентству AFP. По словам представителя Netfliх, такая мера стала финальным шагом «реализации ухода с российского рынка», объявленного в начале марта. Компания дожидалась окончания действия предоплаченных подписок российских пользователей для окончательной блокировки в РФ.
В ночь с 26 на 27 мая Netflix перестал открываться в России без VPN. При попытке входа на сайт на его главной странице отображалась надпись «Нет в наличии». В тот же день Роскомнадзор заявил, что не принимал никаких ограничительных мер в отношении видеосервиса — Netflix самостоятельно приостановил деятельность на территории России.
В начале марта Netflix объявил о приостановке деятельности в России и заморозил съемки российских проектов. Также сервис отказался по требованию Роскомнадзора транслировать два десятка обязательных российских новостных, спортивных и развлекательных телеканалов. В конце марта приложения Netflix были удалены из магазинов Google Play и App Store на устройствах пользователей из России.
Стриминговый сервис работал в России с начала 2016 года. В 2021 году выручка российского юрлица Netflix в России составила 4,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 243,3 миллиона рублей.