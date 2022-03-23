Netflix удалился из Google Play и App Store в России

Международная стриминговая онлайн-платформа Netflix удалила свое приложение из Google Play и App Store на телефонах россиян. Найти его и скачать на территории страны больше нельзя.



1 марта стало известно, что Netflix приостановил съёмки российских проектов, в том числе драматического сериала «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли. На неизвестное время отодвинулись премьеры сериала под рабочим названием «Петля» с Александром Петровым, сериала «Ничего особенного» с Юрой Борисовым, а также криминального триллера «Зато» Дарьи Жук. Также платформа отказалась транслировать 20 российских федеральных телеканалов, обязательное вещание которых предусмотрено российским законодательством.