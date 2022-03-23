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Netflix удалился из Google Play и App Store в России

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Международная стриминговая онлайн-платформа Netflix удалила свое приложение из Google Play и App Store на телефонах россиян. Найти его и скачать на территории страны больше нельзя.

1 марта стало известно, что Netflix приостановил съёмки российских проектов, в том числе драматического сериала «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли. На неизвестное время отодвинулись премьеры сериала под рабочим названием «Петля» с Александром Петровым, сериала «Ничего особенного» с Юрой Борисовым, а также криминального триллера «Зато» Дарьи Жук. Также платформа отказалась транслировать 20 российских федеральных телеканалов, обязательное вещание которых предусмотрено российским законодательством.

Netflix стал доступен в России в начале 2016 года, в 2020 году заработала русскоязычная версия сервиса. Оператором выступала Национальная медиа группа (НМГ). В ноябре 2021 года решено было внести Netflix в реестр работающих в России онлайн-кинотеатров.

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Комментарии (10)

Михаил Петров-Водкин
Бегут из тёмного царства, обзывая его failed state.
DjCvetkov
Есть OKKO, IVI, да и Apple TV+ еще работает. У Netflix кстати была самая дорогая подписка.
Ну и чудесно! Ещё бы сами штаты удалились отовсюду вот было бы здорово!👏
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