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«Нетфликсом» займется Роскомнадзор. Его внесут в реестр

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Netflix внесут в реестр работающих в России онлайн-кинотеатров. Об этом 10 ноября сообщил на заседании в Общественной палате начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, пишут «Ведомости».

Вопрос о том, почему этот сервис до сих пор не входит в российский реестр работающих в стране онлайн-кинотеатров, обеспокоил главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

Роскомнадзор создал реестр онлайн-кинотеатров в декабре 2020 года, он должен способствовать отслеживанию на них запрещённого контента. Кроме того, сервисы из реестра могут претендовать на предустановку своих приложений на ввозимую в Россию электронику (мобильные телефоны и Smart-ТВ).

В реестр включаются ресурсы, российская аудитория которых превышает 100 тысяч пользователей в сутки. Сейчас в реестре около 20 платформ, в их числе Ivi, Megogo, Okko, Premier и «Кинопоиск».

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Комментарии (12)

266198421
Вообще все запретить. Оставить ток-шоу с помётом, да разбавлять его совковыми архивными передачами из 60-70тых прошлого века.
german_5e4d02dc5a4f9
Привет цензура.
Скоро будут и по квартирам ходить, как в совке, - светится экран в неурочное время - явно что-то смотришь по видео, электричество вырубают, кассету достают - а там западная растлевающая запрещенка - ватник, колония обеспечены.
Доиграются, ей богу... нельзя ж так народ злить.
Хотя кальмара и всякие пила-2 я б тоже запретил.
Греческую смоковницу оставил бы. Рождаемость надо поднимать.
veteran78
Мизулина глава лиги безопасного интернета ? Гиена порядок в курятнике контролирует ?
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