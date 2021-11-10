«Нетфликсом» займется Роскомнадзор. Его внесут в реестр

Netflix внесут в реестр работающих в России онлайн-кинотеатров. Об этом 10 ноября сообщил на заседании в Общественной палате начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, пишут «Ведомости».



Вопрос о том, почему этот сервис до сих пор не входит в российский реестр работающих в стране онлайн-кинотеатров, обеспокоил главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.



Роскомнадзор создал реестр онлайн-кинотеатров в декабре 2020 года, он должен способствовать отслеживанию на них запрещённого контента. Кроме того, сервисы из реестра могут претендовать на предустановку своих приложений на ввозимую в Россию электронику (мобильные телефоны и Smart-ТВ).

