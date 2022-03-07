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Стало известно, как именно Netflix остановит работу в России

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Техническая поддержка компании Netflix прояснила, когда зрители в России потеряют возможность пользоваться сервисом. Издание vc.ru 7 марта приводит ответ клиентской службы, из которого следует: действующая подписка продолжит работать и по ней можно будет смотреть фильмы и сериалы — до следующего списания.

Накануне в Netflix сообщили о приостановке работы в России, где у компании порядка миллиона клиентов. Информацию об этом опубликовало издание Variety.

Ранее была остановлена работа над российскими оригинальными проектами платформы. Ее владельцы выразили протест против действий России в отношении Украины, а также отказались включать в пакет два десятка обязательных российских телеканалов, как того от сервиса требовало включение в реестр Роскомнадзора.

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