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    Музыка

    На «Газпром-арене» — танцевальный флешмоб и пировспышки, а Slava Marlow рассказал, ради кого пришел

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    3 комментария

    На «Газпром-арене» завершается большой праздничный вечер «Петровские ассамблеи 2.0», приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I. Историческую дату — специально с расчетом на молодежь — отметили в ультрасовременной стилистике: над переполненной юными танцовщиками сценой парили в воздухе неоновые достопримечательности Петербурга — сфинксы и грифоны, — а гигантские плазменные панели, на которые шоу транслировалось крупным планом, поддерживали разноцветные атланты.

    Фото: Алексей Смагин / предоставлено PR LOOK
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    Шоу собрало если не всех, то многих кумиров поколения Z (это не про Украину, так уже давно называют родившихся в период с 1997 по 2012 год). Хотя и тем, кто постарше, было под кого вспомнить студенческие вечеринки: в лайн-апе значились DJ Groove, DJ Smash, Ваня Дмитриенко, Niletto, Slava Marlow и Pharaoh.

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    Именно последнего, как показало голосование силой звука, проведенное Славой Мэрлоу прямо со сцены, и ждали больше всего пришедшие. Не растерялся и организатор опроса, разделив с публикой ее вкусы: сняв куртку, он остался в футболке с надписью Pharaoh.

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    По свидетельству очевидцев, зал был заполнен почти полностью, партер — «битком». «Зрелищно, масштабно и красочно. Впечатлила конструкция сцены и сопровождающие спецэффекты», — поделились с «Фонтанкой» зрители, отдельно отметив высокое качество звука.

    Фото: Алексей Смагин / предоставлено PR LOOK

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    Комментарии (3)

    Свободу Лёхе!
    Наверное, мне показалось, что в Украине гибнут люди этой страны.. Всё идёт по.. Плану. Был бы я художником.., я бы обязательно(!) написал эту Картину: 28 марта 2022 года, заседание экономического блока РФ, заходит.. - вполне счастливый(!) Путин, присаживается, всех поприветствовав и, на этом фоне, на фоне этой счастливой улыбки - Главы ЦБ РФ! Действительно, - незабываемое зрелище! Так вот и вот эти.. "концерты", что в Лужниках, что на Арене - надолго в память врежутся..
    07A
    Вот кумиры молодежи, а Юлианыч для пенсов!
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