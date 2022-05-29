На «Газпром-арене» — танцевальный флешмоб и пировспышки, а Slava Marlow рассказал, ради кого пришел

На «Газпром-арене» завершается большой праздничный вечер «Петровские ассамблеи 2.0», приуроченный к 350-летию со дня рождения
Шоу собрало если не всех, то многих кумиров поколения Z (это не про Украину, так уже давно называют родившихся в период с 1997 по 2012 год). Хотя и тем, кто постарше, было под кого вспомнить студенческие вечеринки: в лайн-апе значились DJ Groove, DJ Smash, Ваня Дмитриенко, Niletto, Slava Marlow и Pharaoh.
Именно последнего, как показало голосование силой звука, проведенное Славой Мэрлоу прямо со сцены, и ждали больше всего пришедшие. Не растерялся и организатор опроса, разделив с публикой ее вкусы: сняв куртку, он остался в футболке с надписью Pharaoh.
По свидетельству очевидцев, зал был заполнен почти полностью, партер — «битком». «Зрелищно, масштабно и красочно. Впечатлила конструкция сцены и сопровождающие спецэффекты», — поделились с «Фонтанкой» зрители, отдельно отметив высокое качество звука.