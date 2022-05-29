Во Франции в 24 департаментах ограничили потребление воды из-за засухи

Засуха во Франции вынудила власти ограничить потребление воды. На особое положение перешли 24 из 96 департаментов, пишет 29 мая Le Figaro со ссылкой на министерство экологического перехода.
Причиной стал дефицит осадков, который наблюдается с сентября 2021 года, а также рекордно жаркий май. Первые меры по экономии воды начали вводить в середине апреля.
Ограничения включают в себя запрет на заполнение бассейнов водой, мойку автомобилей, а также полив садов. Животноводам, которые будут испытывать трудности с кормами для скота, правительство выделит около 400 млн евро.