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    Во Франции в 24 департаментах ограничили потребление воды из-за засухи

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    3 комментария

    Засуха во Франции вынудила власти ограничить потребление воды. На особое положение перешли 24 из 96 департаментов, пишет 29 мая Le Figaro со ссылкой на министерство экологического перехода.

    Причиной стал дефицит осадков, который наблюдается с сентября 2021 года, а также рекордно жаркий май. Первые меры по экономии воды начали вводить в середине апреля.

    Ограничения включают в себя запрет на заполнение бассейнов водой, мойку автомобилей, а также полив садов. Животноводам, которые будут испытывать трудности с кормами для скота, правительство выделит около 400 млн евро.

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    Комментарии (3)

    vic_5e4cd1938d1a8
    Видимо наступают времена, когда придётся "размораживать" "Северный поток2" и качать по нему в Европу воду
    Piter Russo
    Брижит Макрон и Эмманюэль Макрон экономят воду?
    07A
    Типичная Европа.
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