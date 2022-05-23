А ты попробуй заработать хотя бы рубль. Где подростку найти работу летом в Петербурге

Конец мая — самое время для поиска дешевой подростковой рабсилы. Да и сами школяры мечтают о работе — на сайте бесплатных объявлений уже более 5 тысяч резюме от них. Вакансий пока на порядок меньше.

Фото: Александр Подгорчук/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Чем ближе лето, тем больше школьников подросткового возраста готовы променять каникулы на деньги, и даже готовы ради этого поработать. На популярных сайтах поиска работы к этому дню они разместили порядка 5 тысяч объявлений. Причем в Петербурге соискательский интерес вырос на 92%, хотя в целом по России лишь на 86%, говорят в «Авито». Но что самое удивительное, заметно активнее, чем в прошлом году, ведут себя и сами работодатели: «С начала текущего года работодатели Петербурга разместили более 500 вакансий, доступных для школьников 14+ лет. Это на 167% больше, чем годом ранее», — говорят в HeadHunter.



Но, увы, не все готовы следовать букве закона и устраивать школяров официально. Рассказываем, куда зазывают работать несовершеннолетних и на что обратить внимание, чтобы избежать обмана со стороны работодателя.

В заявке — курьер, на деле — оператор

Где первым делом ищут работу искушенные? Конечно, в Сети. Туда же полезет и подросток. Сайтов для поиска вакансий не так уж много, а предложений для подростков там и вовсе раз-два и обчелся. Например, на сайте СПб.Работа.ру в разделе «Работа для школьников» старшеклассникам предлагают стать только пешим курьером, промоутером и расклейщиком.



Вилка зарплатных ожиданий для пешего курьера широка: в объявлениях работодатели заявляют, что готовы платить «от 15 тысяч рублей», а самые усердные зарабатывают «в среднем до 150 тысяч в месяц». Однако на деле оказывается, что где-то школьников не готовы брать совсем, где-то возьмут только старше 16 лет, и вовсе не курьером.

«Дети не могут работать курьером, потому что там предусмотрена небольшая материальная ответственность. Сейчас у нас открыта вакансия «Оператор по обеспечению деятельности» в почтовом отделении, не более 35 часов в неделю. Подбираем отделение ближе к дому», — объяснили журналисту в колл-центре, куда он дозвонился по одному из объявлений.



Не везде берут несовершеннолетних и промоутерами. ООО «Мокко-плюс» ищет раздатчика листовок на оплату от 150 рублей в час, но только старше 18 лет — заведение работает с алкоголем.

Зато в компании «Подари жизнь», как представился собеседник, работать готовы даже с 14-летними, правда, в формате не официального трудоустройства, а подработки. Оплата — 250–300 рублей в час.



«В течение минимум 12 часов за два дня нужно будет заниматься распространением промоматериалов — небольшие такие блокнотики. Компания большая — подростков 20–25 работает», — рассказал представитель Камил Сиражетжиов. По его словам, такого, чтобы по итогам работы кому-то не заплатили, еще не было.



Официально даже для несовершеннолетних

В разделе «Доступно для соискателей 14+ лет» на сайте Суперджоб нашлось только одно предложение о работе для школьного возраста. ПАО «Ростелеком» предлагает работу «консультант по услугам» с зарплатой от 25 тысяч в месяц и премиальными в 10 тысяч «с официальным трудоустройством для несовершеннолетних». В обязанности входит продвигать услуги компании, консультировать по услугам и акциям и оформлять заявки.

«Фонтанка» отправила запрос в компанию, действительно ли там готовы трудоустроить школьников, но пока готовился материал, ответа мы так и не дождались.



Просто не берем

В парке аттракционов школьников на работу, увы, не берут. Хотя подростки вполне могли бы подметать, например, дорожки или собирать разбросанный посетителями мусор. Почему не хотят школьникам дать шанс попробовать себя в деле, в парке не пояснили.

В сетевой ресторан-пиццерию требуется клинер — человек, который будет мыть посуду и приводить в порядок кухню. В объявлении на «Авито» указано, что работа подойдет для «людей без опыта». Но связываться со школьниками здесь тоже почему-то не хотят.



«У нас, к сожалению, официальное трудоустройство, берем только совершеннолетних», — сообщила «Фонтанке» рекрутер компании.



Нельзя пристроить подростка и на «Ленфильм». «Не положено по технике безопасности», — сказали на киностудии.

Гарантированно возьмут

Но если тяга к перевоплощениям сильна, а свободного времени — вагон и маленькая тележка, можно подписаться на тематические паблики в соцсетях «Съемки. СПб» и подобные ему, и караулить заявки на детские съемки. К примеру, когда готовился этот материал, для съемки эпизода на ставку 1 000 рублей за день искали детей 7–11 лет. Правда, регулярной работой это не назовешь, скорее баловством.

Школьников готовы устроить официально и предлагают благородный труд на свежем воздухе в Садово-парковом предприятии «Центральное» за 10,7 тысячи в месяц. Подростка трудоустроят через центр занятости рабочим зеленого хозяйства, и с 9 утра до часу дня (5/2, 4 часа в день) доверят уборку садов и парков, высадку рассады.

«Есть ребята, которые охотно работают. В прошлом году у нас было 100 заявлений, в этом году уже 300», — рассказала представитель отдела кадров предприятия.



Готовы трудоустраивать подростков, правда, старше 16 лет, в ресторане «Токио Сити». Позиция называется «раннер», или, проще говоря, помощник официанта. В обязанности входит выносить блюда, убирать со столов и всячески помогать официанту.

«Напрямую с клиентом они не контактируют, потому что там алкоголь. Смена заканчивается максимум в 21 час. Для трудоустройства нужно согласие одного из родителей, заявить о желании работать можно, позвонив по телефону отдела персонала на нашем сайте. Оформляем по договору подряда. Сейчас у нас работают около 12 подростков», — сообщили «Фонтанке» в ресторане.

При графике 2/2 или 3/3 и 35-часовой рабочей неделе раннеру заплатят за час 137 рублей, или 15–20 тысяч рублей по итогам месяца.

Ищут помощника свечного мастера в мастерской «Люмьер». За зарплату в 12 тысяч рублей от него потребуется помощь в проведении мастер-классов и уборка помещений после. Правда, соискателю должно быть не менее 16 лет.

Готовы научить подростка азам делопроизводства в мастерской архивного дела. Зарплату обещают сдельную, от 15 тысяч рублей. Но и тут берут не всех — предпочтение отдают девочкам 16–17 лет: им проще будет освоить сидячую монотонную работу.



Где еще подростку искать работу на лето

Если сомнительная работа для чада вам поперек души, лучше устраивать его на работу через Центр занятости Петербурга, тогда вероятность, что все будет официально и по Трудовому кодексу, будет гораздо выше. Он же позволяет детей старше 14 лет трудоустраивать официально, но для этого нужно поскорее обзавестись паспортом.

В Центре подскажут, что, кроме садового центра, найти подходящую вакансию можно в библиотеке, соседней школе, молодежных клубах, музеях или заповедниках.

Для этого нужно сначала зарегистрироваться на портале «Госуслуги», затем создать резюме на сайте «Работа России»: вакансии, доступные подросткам от 14 до 18 лет, публикуются там. «После регистрации с подростком свяжутся специалисты Службы занятости и пригласят его в районное Агентство занятости населения для получения направления на трудоустройство к работодателю», — рассказали «Фонтанке» в Центре.

Подростки 16–17 лет, поступившие в вуз, могут вступить в студотряд, обратиться в Центр содействия занятости и профессиональной ориентации «Вектор» и устроиться на лето вожатыми в детские лагеря.



«В 2021 году вожатыми трудоустроились 30 подростков. Средняя зарплата за одну отработанную летнюю смену составила 12 400 рублей», — рассказали «Фонтанке» в комитете по молодежной политике.

Какие документы нести работодателю

При приеме на работу работодатель обязан заключить с подростком трудовой договор. Для этого потребуются следующие документы:

паспорт;

трудовая книжка, если есть;

СНИЛС;

согласие одного из родителей или органов опеки;

справка из учебного заведения, где обучается подросток;

медицинская справка по форме 086У;

реквизиты банковской карты МИР на имя подростка. Что должны подростку на работе

Если предусмотрено договором и характером работы, например уборкой территории, то, по условиям договора, работодатель должен выдать несовершеннолетнему работнику необходимый инвентарь и спецодежду, проследить, что условия труда безопасны, отвечают требованиям охраны и гигиены. Кроме того, обязательно должна быть аптечка, чтобы в случае чего можно было оперативно оказать доврачебную помощь.



Что там с оплатой труда

Заработную плату, в том числе и работающему в каникулы подростку, начисляют пропорционально отработанному времени, от 5 до 10 тысяч рублей. От Службы занятости населения за полностью отработанный месяц тоже полагаются плюшки — материальная поддержка в размере 1,5 тысячи рублей.

На что нельзя соглашаться

Соглашаться на какую попало работу не стоит, даже если работодатель очень просит и сулит денег. Например, работать подросткам ночью, под землей или в опасных условиях до 18 лет нельзя. Нельзя таскать тяжести — это вредно для молодого растущего организма.

«Запрещается игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотиками и токсическими препаратами, материалами эротического содержания — это может причинить вред нравственному развитию», — отмечают в Центре занятости.

Нельзя соглашаться работать за еду или получать заработную плату товарами или услугами — все аспекты трудовой деятельности несовершеннолетних регулируются Трудовым кодексом РФ, напомнили в Центре занятости.



Нельзя работать с утра до ночи. Подросткам до 15 лет, согласно статье 92 ТК РФ, в период каникул можно работать по 4 часа в день, от 15 до 16 лет — 5 часов, но не более 24 часов в неделю; от 16 до 18 лет — 7 часов, но не более 35 часов в неделю.

В случае если подросток считает, что его трудовые права нарушены, то он может обратиться в Прокуратуру или Государственную инспекцию труда

Уволить тоже могут

Работника-подростка уволить тоже можно, причем на тех же основаниях, что и взрослого сотрудника, предусмотренных Трудовым кодексом.

Как считают в Центре занятости, «это дает возможность несовершеннолетнему адаптироваться к трудовой деятельности и познакомиться с трудовой дисциплиной».

Почитайте отклики

Хоть подростки делают вид, что стали вполне самостоятельными, эксперты советуют родителям все же подключаться к поиску подработки для них. Тем более что в этом деле есть тонкости, о которых школьники могут пока просто не догадываться.



«Если вам понравилась вакансия, изучите в интернете отзывы на компанию. Когда на работодателя оставляют много жалоб, лучше подыскать другое место. Почитайте отклики и на саму должность, так вы сможете понять, подходит ли вообще подростку эта работа. Нужно насторожиться, если зарплата в вакансии намного превышает среднюю по региону и отрасли. За подобными предложениями могут скрываться финансовые пирамиды и преступные схемы. Также надёжный работодатель не будет предлагать оплатить обучение, внести деньги за оформление документов или на любые другие цели», — предостерегают на сайте частных объявлений «Авито».



В помощь соискателям, говорят представители сервиса, они проверяют работодателей по ИНН. Отметку «Компания проверена» получают те, кто не имеет долгов по налогам, работает не менее полугода, не нарушает правила платформы.

На Headhunter и вовсе есть целый раздел для юных кандидатов — https://hh.ru/teens. Там кроме проверенных вакансий есть полезные статьи для юных соискателей, советы карьерных консультантов и подборки бесплатных вебинаров.

