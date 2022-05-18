Бета-версию магазина приложений RuStore обещают запустить 25 мая

Бета-версию разработанного VK и Минцифры отечественного магазина приложений для Android под названием RuStore планируется запустить 25 мая. Об этом 18 мая заявил гендиректор VK Владимир Кириенко в ходе Российского интернет-форума.



По его словам, сервис будет доступен как для российских, так и для зарубежных разработчиков. «Мы на первом этапе сосредоточились на российских разработчиках. Нам важно от них получить обратную связь. Как только откроется магазин приложений, мы будем готовы к диалогу и с зарубежными разработчиками», — пояснил глава VK.

