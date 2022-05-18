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    Бета-версию магазина приложений RuStore обещают запустить 25 мая

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    3 комментария

    Бета-версию разработанного VK и Минцифры отечественного магазина приложений для Android под названием RuStore планируется запустить 25 мая. Об этом 18 мая заявил гендиректор VK Владимир Кириенко в ходе Российского интернет-форума.

    По его словам, сервис будет доступен как для российских, так и для зарубежных разработчиков. «Мы на первом этапе сосредоточились на российских разработчиках. Нам важно от них получить обратную связь. Как только откроется магазин приложений, мы будем готовы к диалогу и с зарубежными разработчиками», — пояснил глава VK.

    В бета-версии RuStore появятся кабинет разработчика, листинг приложений и интеграция системы безопасности от «Лаборатории Касперского». А с лета в него добавят платежные системы, Push-уведомления, рейтинги приложений и разработчиков. При этом не уточняется, когда из RuStore можно будет начать скачивать приложения.

    «Это не будет государственный магазин приложений. Если рынок может сделать это лучше, чем мы, пусть это делает рынок. Дальше вопрос формы реализации, прибыли, мы отдаем это на откуп 10 компаний. VK начнет инвестировать в эту историю, дальше мы посмотрим, как будет», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев.

    16 мая стало известно, что новый российский магазин приложений для Android, разработанный VK и Минцифры, получит название RuStore.

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    Комментарии (3)

    Гротеск
    rumarket уже работает... больше сторов... в чебурнете все сгодится...
    Ванька Созин
    началось в колхозе утро. теперь 10 магазинов что ли наклепают как с разновидностями русской Колы? 😆 NashStore, RuStore... чем GooglePlay не устроил?
    AlexZZZ
    Хм... RuStore, NashStore... Давайте еще 10 магазинов сделаем?
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