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    Российский магазин приложений для Android от VK и Минцифры назовут RuStore

    509
    3 комментария

    Новый российский магазин приложений для Android, разработанный VK и Минцифры, получит название RuStore. Соответствующие заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент подала VK, пишет 16 мая ТАСС со ссылкой на данные системы «СПАРК».

    VK хочет зарегистрировать три логотипа: на первом черными буквами написано слово RuStore, на двух других рядом с названием изображен квадрат (синий и черный), в центре которого нарисованы три папки.

    «Фонтанка» рассказывала, что в понедельник стал доступен для скачивания российский магазин мобильных приложений NashStore. Наш корреспондент убедился, что отечественная версия App Store и Google Play оставляет желать лучшего: зайти в него — целый квест, да и ассортимент приложений пока что, мягко говоря, небогатый. Подробнее об этом читайте здесь.

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    Комментарии (3)

    Денеб
    Импортозамещение..... во всей красе.........
    265096618
    Российский карго-культ радостно пилит бюджет.
    alexadmin
    По-русски они так и не научились, патриоты эти-самые?
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