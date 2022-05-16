Российский магазин приложений для Android от VK и Минцифры назовут RuStore

Новый российский магазин приложений для Android, разработанный VK и Минцифры, получит название RuStore. Соответствующие заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент подала VK, пишет 16 мая ТАСС со ссылкой на данные системы «СПАРК».



VK хочет зарегистрировать три логотипа: на первом черными буквами написано слово RuStore, на двух других рядом с названием изображен квадрат (синий и черный), в центре которого нарисованы три папки.



«Фонтанка» рассказывала, что в понедельник стал доступен для скачивания российский магазин мобильных приложений NashStore. Наш корреспондент убедился, что отечественная версия App Store и Google Play оставляет желать лучшего: зайти в него — целый квест, да и ассортимент приложений пока что, мягко говоря, небогатый. Подробнее об этом читайте здесь.

