Запустить ракету и собрать пушку. Чему научил школьников конкурс по 3D-печати

Как распечатать на 3D-принтере пушку или космическую ракету? Теперь это знают не понаслышке участники всероссийского Конкурс а детского технического творчества по аддитивным технологиям. Прокачать навыки им помог Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Полезное для ребят и промышленности мероприятие он организовал в честь своего 20- летия.

Соревнования проходили в пяти регионах России — городах присутствия предприятий Концерна: в Петербурге , Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске. Участие в них принимали 154 человека — школьники 8-11 классов. Самое представительное число команд — двадцать — собрал Новосибирск. В городе на Неве силы пробовали ребята из 15 учебных заведений.

Участникам предстояло смоделировать изделие по бумажному чертежу и распечатать его на трехмерном принтере, а затем обработать полученный предмет. Работали команды на 3D-принтерах «Гелиос-1» производства АО «Обуховский завод». Сегодня это единственный отечественный 3D-принтер, который рекомендован для образовательных и детских учреждений страны. Он включен в реестр товаров Министерства промышленности и торговли, произведенных в РФ.

В Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге ребятам предложили две модели на выбор: пушку с крейсера «Аврора» и гидроцилиндр Биржевого моста. Оба проекта были подготовлены на основе реальных изделий, созданных на Обуховском заводе. Интересно, что большая часть школьников предпочла сделать гидроцилиндр. А в Новосибирске задачу решили максимально усложнить: юным технарям в качестве модели предстояло самостоятельно изготовить космическую ракету ракетоносителя «СОЮЗ». И с этой непростой задачкой сибиряки-кулибины справились «на отлично».

Победители конкурса в разных регионах получили возможность после окончания школы продолжить обучение в ведущих вузах страны на льготных условиях. Всем учебным учреждениям, выставившим команды, вручили в подарок 3D-принтеры «Гелиос-1». А в Нижнем Новгороде и Новосибирске юные таланты получили еще и сертификаты на приобретение техники и обучающих программ.



Всероссийский конкурс по 3D-печати был первым, но не последним. Так как в России объявлено «Десятилетие науки и технологий», рассматривается вопрос о проведении соревнований на призы Концерна ежегодно. Чем больше школьников попробуют силы в интересных инновационных проектах — тем лучше. Кому-то из участников эта «проба пера», без сомнения, поможет выбрать будущую профессию и даже место работы.

