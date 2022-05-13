В Петербурге отбили редкую болотную сову у нерадивого фотографа-казака

Сотрудники петербургского комитета по природопользованию спасли от недобросовестных фотографов редкую болотную сову. Отбирали ее с помощью полиции — птица была больной и слабой.
Как сообщает 12 мая пресс-служба ведомства, тревогу забили горожане: рассказали, что в Александровском парке фотографы предлагают сделать снимок с истощенной совой. Нарушителей застали на месте: это были двое молодых людей, которые отказались предъявить документы.
Пришлось вызывать полицию. Один из фотографов до ее приезда сбежал — сейчас его ищут, — а другой назвался членом станицы Василеостровская отдельского казачьего общества «Казачья стража».
Сову передали на реабилитацию в госпиталь птиц. У нее были частично вырваны и сломаны перья из хвоста и крыльев — орнитологи заключили, что ее неправильно содержали и кормили, а также, возможно, у птицы есть хронические заболевания. У совы взяли анализы и назначили исследования, чтобы начать ее лечить.
«В последние два десятилетия идет неуклонное сокращение численности данного вида. Болотную сову все еще можно встретить на сырых лугах в Московском, Красногвардейском, Красносельском и Приморском районах. В самые благоприятные годы на территории нашего города гнездится не более 10–20 пар», — рассказал начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николай Ахматович.
Нарушителям грозит административный штраф за незаконное содержание краснокнижной птицы. История может обернуться делом о жестоком обращении с животными.
Напомним, ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как тракторист садово-паркового хозяйства комитета по благоустройству Петербурга отбил ёжика у ворон в Московском парке Победы.