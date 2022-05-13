    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 9

    7 м/с, зап

    750мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd65.79eur68.78
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В Петербурге отбили редкую болотную сову у нерадивого фотографа-казака

    2678
    4 комментария

    Сотрудники петербургского комитета по природопользованию спасли от недобросовестных фотографов редкую болотную сову. Отбирали ее с помощью полиции — птица была больной и слабой.

    Как сообщает 12 мая пресс-служба ведомства, тревогу забили горожане: рассказали, что в Александровском парке фотографы предлагают сделать снимок с истощенной совой. Нарушителей застали на месте: это были двое молодых людей, которые отказались предъявить документы.

    ПоделитьсяПоделиться

    Пришлось вызывать полицию. Один из фотографов до ее приезда сбежал — сейчас его ищут, — а другой назвался членом станицы Василеостровская отдельского казачьего общества «Казачья стража».

    Сову передали на реабилитацию в госпиталь птиц. У нее были частично вырваны и сломаны перья из хвоста и крыльев — орнитологи заключили, что ее неправильно содержали и кормили, а также, возможно, у птицы есть хронические заболевания. У совы взяли анализы и назначили исследования, чтобы начать ее лечить.

    «В последние два десятилетия идет неуклонное сокращение численности данного вида. Болотную сову все еще можно встретить на сырых лугах в Московском, Красногвардейском, Красносельском и Приморском районах. В самые благоприятные годы на территории нашего города гнездится не более 10–20 пар», — рассказал начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николай Ахматович.

    Нарушителям грозит административный штраф за незаконное содержание краснокнижной птицы. История может обернуться делом о жестоком обращении с животными.

    Напомним, ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как тракторист садово-паркового хозяйства комитета по благоустройству Петербурга отбил ёжика у ворон в Московском парке Победы.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    07A
    Давно уже появились. В конце 90-х встретил чубатого в форме у Таврического дворца, из сапога торчала нагайка. Подумалось тогда, раз казачкам можно, то и нам надо возрождать на предприятиях отряды Красной гвардии с трехлинейками. Тогда же разрешили холодное оружие, как элемент национальной одежды. Но нас не упомянули, а вот у моих предков элементом национальной одежды был топор за поясом или финка в голенище.
    252674901
    Ну вот и в Питере появились ряженые клоуны в штанах с лампасами генерала.
    angel of death
    нужно высаживать больше зелёных деревьев в черте города - с одной стороны горожанал лучше будет дышать, с другой - звери смогут поселиться какие-то...

    одними ЖК, ТРЦ, ТРК, и прочими бессмысленными постройками сыт не будешь... фотосинтезом они не занимаются от слова совсем, а вот вредный выхлоп от авто есть...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close