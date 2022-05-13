В Петербурге отбили редкую болотную сову у нерадивого фотографа-казака

Сотрудники петербургского комитета по природопользованию спасли от недобросовестных фотографов редкую болотную сову. Отбирали ее с помощью полиции — птица была больной и слабой.



Как сообщает 12 мая пресс-служба ведомства, тревогу забили горожане: рассказали, что в Александровском парке фотографы предлагают сделать снимок с истощенной совой. Нарушителей застали на месте: это были двое молодых людей, которые отказались предъявить документы.



Фото: Комитет по природопользованию Фото: Комитет по природопользованию Поделиться Поделиться





Пришлось вызывать полицию. Один из фотографов до ее приезда сбежал — сейчас его ищут, — а другой назвался членом станицы Василеостровская отдельского казачьего общества «Казачья стража».

Сову передали на реабилитацию в госпиталь птиц. У нее были частично вырваны и сломаны перья из хвоста и крыльев — орнитологи заключили, что ее неправильно содержали и кормили, а также, возможно, у птицы есть хронические заболевания. У совы взяли анализы и назначили исследования, чтобы начать ее лечить.

