Тракторист отбил ежа у ворон в Парке Победы в Петербурге

Сотрудник садово-паркового хозяйства 11 мая спас ежа от нападения птиц в Московском районе Петербурга. Специалисты полагают, что зверька в парк подбросили.
Внезапная операция по спасению развернулась в среду в Московском парке Победы, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Тракторист парка увидел, как у центральной аллеи под елью две вороны атакуют ежа, и третья уже готова к ним присоединиться. Мужчина бросился на помощь зверьку и отбил его у птиц.
По словам специалистов парка, до этого дня ежей на их территории не водилось. Они предполагают, что этого зверька в парк кто-то подкинул. Сейчас ежик в безопасности и чувствует себя хорошо. Его накормили, а в конце рабочего дня он поедет жить в лес.
В комитете напоминают, что при обнаружении дикого животного в городе следует обратиться в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию Петербурга по телефону 417-59-36. Если животное ранено, лучше сообщить о нем специалистам, попытка помочь самостоятельно может быть опасна как для человека, так и для попавшего в беду зверя или птицы.