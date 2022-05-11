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    Тракторист отбил ежа у ворон в Парке Победы в Петербурге

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    6 комментариев

    Сотрудник садово-паркового хозяйства 11 мая спас ежа от нападения птиц в Московском районе Петербурга. Специалисты полагают, что зверька в парк подбросили.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Внезапная операция по спасению развернулась в среду в Московском парке Победы, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Тракторист парка увидел, как у центральной аллеи под елью две вороны атакуют ежа, и третья уже готова к ним присоединиться. Мужчина бросился на помощь зверьку и отбил его у птиц.

    По словам специалистов парка, до этого дня ежей на их территории не водилось. Они предполагают, что этого зверька в парк кто-то подкинул. Сейчас ежик в безопасности и чувствует себя хорошо. Его накормили, а в конце рабочего дня он поедет жить в лес.

    В комитете напоминают, что при обнаружении дикого животного в городе следует обратиться в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию Петербурга по телефону 417-59-36. Если животное ранено, лучше сообщить о нем специалистам, попытка помочь самостоятельно может быть опасна как для человека, так и для попавшего в беду зверя или птицы.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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    Комментарии (6)

    Vasya11
    Повезут ёжа в лес кормить лис. Раз вороньё осталось голодным.
    Человеческая забота о птицах и животных.
    Возможно этот ёжик не подкидышь, а сбежавший на прогулке от какого-нибудь не расторопного ребёнка? И ёжик домашний, не приученный к дикой природе.
    Alex_D
    В городе столько подкормки и помоек, что охотиться на дичь необязательно
    Две монеты
    Здорового ежа воронам не заклевать. Теперь птицы остались голодными, а им птенцов кормить... Эволюция жестока, в первый год жизни гибнет до 90% молодняка.
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