Тракторист отбил ежа у ворон в Парке Победы в Петербурге

Внезапная операция по спасению развернулась в среду в Московском парке Победы, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Тракторист парка увидел, как у центральной аллеи под елью две вороны атакуют ежа, и третья уже готова к ним присоединиться. Мужчина бросился на помощь зверьку и отбил его у птиц.



По словам специалистов парка, до этого дня ежей на их территории не водилось. Они предполагают, что этого зверька в парк кто-то подкинул. Сейчас ежик в безопасности и чувствует себя хорошо. Его накормили, а в конце рабочего дня он поедет жить в лес.