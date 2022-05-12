В кинотеатрах покажут «Тайну третьей планеты» и другие советские мультфильмы

Кинокомпания совместно со студией «Союзмультфильм» выпустит в прокат отреставрированные версии трех классических советских мультфильмов. Первым выйдет экранизация сказки Алексея Толстого «Приключения Буратино» — мультфильм появится в прокате 1 июня, с 9 июня зрители смогут увидеть историю мальчика-луковки в мультфильме «Чиполлино», а с 16 июля — межзвездные путешествия Алисы Селезневой и Громозеки в «Тайне третьей планеты».

Летний кинопрокат будут заполнять советскими мультфильмами. Об этом 12 мая сообщили в компании «Централ Партнершип».

Ранее в кинотеатрах стали выходить в повторный прокат кинохиты прошлых лет — «Брат» (1997), «Брат 2» (2000), «Холоп» (2019) и другие фильмы. Эта мера позволила кинотеатрам заполнить график релизов, опустевший с уходом голливудских киностудий.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что российские видеосервисы выступили против принудительного лицензирования зарубежного видеоконтента и назвали это легализацией пиратства.

