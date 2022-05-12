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    Кино

    В кинотеатрах покажут «Тайну третьей планеты» и другие советские мультфильмы

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    6 комментариев

    Летний кинопрокат будут заполнять советскими мультфильмами. Об этом 12 мая сообщили в компании «Централ Партнершип».

    Кинокомпания совместно со студией «Союзмультфильм» выпустит в прокат отреставрированные версии трех классических советских мультфильмов. Первым выйдет экранизация сказки Алексея Толстого «Приключения Буратино» — мультфильм появится в прокате 1 июня, с 9 июня зрители смогут увидеть историю мальчика-луковки в мультфильме «Чиполлино», а с 16 июля — межзвездные путешествия Алисы Селезневой и Громозеки в «Тайне третьей планеты».

    Ранее в кинотеатрах стали выходить в повторный прокат кинохиты прошлых лет — «Брат» (1997), «Брат 2» (2000), «Холоп» (2019) и другие фильмы. Эта мера позволила кинотеатрам заполнить график релизов, опустевший с уходом голливудских киностудий.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что российские видеосервисы выступили против принудительного лицензирования зарубежного видеоконтента и назвали это легализацией пиратства.

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    Комментарии (6)

    Денеб
    Своего-то ничего не создали.....Вот и паразитируют на наследии СССР.......
    gatsby55
    Советские мультики. Так выглядит кончина российского кинопроката.
    SKP(тм)
    Это ужасно на самом деле.
    Старые мультфильмы и фильмы, конечно, хорошие. Только для тех, кто 40 лет назад "на них рос".
    Но это старый хлам, не соответствующий духу нынешнего времени.
    Ещё можно вспомнить мерзкие мультфильмы 50-60-х годов со скрипучими голосами.
    Если цель - воспитание "совков", то да, эти реликты для того годятся.
    Современному человеку - современное кино и современную жизнь!
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