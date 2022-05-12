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    Кино

    Видеосервисы выступили против «легализации пиратства» и объяснили причины

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    5 комментариев

    Российские видеосервисы выступили против принудительного лицензирования зарубежного видеоконтента. Об этом 12 марта рассказали «Ведомости».

    Ассоциация «Интернет-видео», которая объединяет крупные российские видеосервисы (ivi, Okko, Amediateka, Start, viju и «Триколор ТВ»), направила обращение в администрацию президента, Минкультуры, Минцифры, Минэкономразвития, Минюст, профильные комитеты Госдумы, Совет Федерации. В нем сервисы выступили против распространения на фильмы, сериалы и музыку из недружественных стран механизма принудительной лицензии. Об этой законодательной инициативе говорят в Госдуме с того времени, как иностранные кинопроизводители объявили бойкот России в связи со спецоперацией на Украине.

    Среди аргументов — риск приостановки работы российских сервисов на иностранных платформах, iOS и Android, телевизорах с функцией Smart TV и других устройствах, что приведет к колоссальным денежным потерям.

    В обращении принудительную лицензию называют «легализацией пиратства», подчеркивается, что инициатива о распространении принудительной лицензии на контент входит в конфликт с действующими нормами международного права.

    «Каждый факт нелицензионного использования произведений может и будет использован иностранными правообладателями против российских хозяйствующих субъектов, несмотря на то, что они действовали в рамках российского права», — цитируют обращение «Ведомости».

    В частности, авторы опасаются, что пиратство перечеркнет надежды на нормализацию отношений между странами в плане обмена контентом в будущем.

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    Комментарии (5)

    Гриб
    Они выступили против? А что все эти окки будут показывать сейчас и в будущем? Судя по всему Освобождение в 3D...ну ну
    Александр Н
    Видеосервисы стали "пятой колонной". Приготовьтесь вслед за Тиньковым покинуть бизнес.
    274752513
    за эту весну можно новый словарь эвфемизмов создать, уже просто перебор. "параллельный импорт", "принудительное лицензирование" - прекрасные альтернативы пошлому "воровству".
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