Видеосервисы выступили против «легализации пиратства» и объяснили причины

Ассоциация «Интернет-видео», которая объединяет крупные российские видеосервисы (ivi, Okko, Amediateka, Start, viju и «Триколор ТВ»), направила обращение в администрацию президента, Минкультуры, Минцифры, Минэкономразвития, Минюст, профильные комитеты Госдумы, Совет Федерации. В нем сервисы выступили против распространения на фильмы, сериалы и музыку из недружественных стран механизма принудительной лицензии. Об этой законодательной инициативе говорят в Госдуме с того времени, как иностранные кинопроизводители объявили бойкот России в связи со спецоперацией на Украине.

Российские видеосервисы выступили против принудительного лицензирования зарубежного видеоконтента. Об этом 12 марта рассказали «Ведомости» .

Среди аргументов — риск приостановки работы российских сервисов на иностранных платформах, iOS и Android, телевизорах с функцией Smart TV и других устройствах, что приведет к колоссальным денежным потерям.



В обращении принудительную лицензию называют «легализацией пиратства», подчеркивается, что инициатива о распространении принудительной лицензии на контент входит в конфликт с действующими нормами международного права.



«Каждый факт нелицензионного использования произведений может и будет использован иностранными правообладателями против российских хозяйствующих субъектов, несмотря на то, что они действовали в рамках российского права», — цитируют обращение «Ведомости».



В частности, авторы опасаются, что пиратство перечеркнет надежды на нормализацию отношений между странами в плане обмена контентом в будущем.

