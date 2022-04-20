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    Кино

    Музыка

    Кино и музыку из «недружественных» стран хотят вернуть принудительно

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    7 комментариев

    В России разрабатывается законопроект, который позволит получить принудительную лицензию на контент из «недружественных стран». Об этом 20 апреля сообщили «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

    Если закон примут, то восстановить права на иностранный контент, владельцы которого перестали поставлять его в Россию, можно будет через суд. Для этого нужно доказать, что партнер из «недружественных стран» «в одностороннем порядке частично или полностью отказался от лицензионного договора по основаниям, не связанным с нарушением такого контракта», пишет издание. Принудительные лицензии смогут получать и российские организации коллективного управления, если иностранные собственники контента будут исключать свою продукцию из их каталогов. «Ведомости» приводят в пример Российское авторское общество, которое только за 2020 год собрало в интересах зарубежных правообладателей почти 300,6 миллиона рублей.

    Необходимость в подобном законопроекте законодатели увидели после того, как из страны ушли медиакомпании, поставляющие музыкальные и киноновинки. Однако введение таких мер нарушает международные обязательства России и может крайне отрицательно повлиять на оставшиеся перспективы международного сотрудничества, уверен эксперт издания.

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    Комментарии (7)

    ***_555
    Никитка-прОцент и былокомедии не успевают нагенерить контент
    карпатыч
    это зачем? сначала верещали о тлетворном влиянии, они ушли, теперь принудительно показывать будут?
    Человек без лица
    Страна победившей гопоты............
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