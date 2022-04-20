Кино и музыку из «недружественных» стран хотят вернуть принудительно

В России разрабатывается законопроект, который позволит получить принудительную лицензию на контент из «недружественных стран». Об этом 20 апреля сообщили «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.



Если закон примут, то восстановить права на иностранный контент, владельцы которого перестали поставлять его в Россию, можно будет через суд. Для этого нужно доказать, что партнер из «недружественных стран» «в одностороннем порядке частично или полностью отказался от лицензионного договора по основаниям, не связанным с нарушением такого контракта», пишет издание. Принудительные лицензии смогут получать и российские организации коллективного управления, если иностранные собственники контента будут исключать свою продукцию из их каталогов. «Ведомости» приводят в пример Российское авторское общество, которое только за 2020 год собрало в интересах зарубежных правообладателей почти 300,6 миллиона рублей.

