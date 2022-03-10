Warner Music присоединилась к ушедшим коллегам. Лейбл работал с Моргенштерном и Эмином

Последний из трех гигантов звукозаписывающей индустрии Warner Music Group заявил о приостановке всех операций в России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщило издание Variety 10 марта, через несколько часов после похожего заявления от Sony Music Group. Первым об уходе из России днем ранее заявили в Universal Music Group.

«Warner Music Group приостанавливает деятельность в России, включая инвестиции и разработку проектов, рекламную и маркетинговую деятельность, а также производство всех физических продуктов», — говорится в заявлении компании.