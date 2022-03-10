Warner Music присоединилась к ушедшим коллегам. Лейбл работал с Моргенштерном и Эмином

Последний из трех гигантов звукозаписывающей индустрии Warner Music Group заявил о приостановке всех операций в России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщило издание Variety 10 марта, через несколько часов после похожего заявления от Sony Music Group. Первым об уходе из России днем ранее заявили в Universal Music Group.
«Warner Music Group приостанавливает деятельность в России, включая инвестиции и разработку проектов, рекламную и маркетинговую деятельность, а также производство всех физических продуктов», — говорится в заявлении компании.
«Мы будем продолжать выполнять согласованные обязательства перед нашим персоналом, артистами и авторами песен, насколько это возможно, исходя из развития ситуации», — отметили в Warner Music Group.
В компании также сообщили, что будут оказывать Киеву гуманитарную помощь.
Warner Music Group в прошлом году приобрела российский лейбл Zhara Music, переименовав его в Atlantic Records Russia. Артистами лейбла являются Моргенштерн, HammAli & Navai, Emin и другие популярные музыканты.