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Universal Music Group, работающая с Noize MC и Лолитой, уходит из России

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Звукозаписывающая компания Universal Music Group останавливает работу в России. Объявление об этом появилось 8 марта на официальном сайте компании.

«Мы немедленно приостанавливаем все операции в России и закрываем там наши офисы. Мы призываем к скорейшему прекращению насилия в Украине», — говорится в заявлении UMG.

На сайте «Юниверсал Мьюзик», российской «дочки» Universal Music Group, работающей в России с середины 90-х годов, пока никаких заявлений не опубликовано. Компания работает с такими популярными артистами разных музыкальных направлений, как Элджей, Noize MC, Лолита и другими. В России «Юниверсал Мьюзик» занималась тем, что искала талантливых русскоязычных музыкантов, занималась музыкальной дистрибуцией, а также артистическим менеджментом.

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