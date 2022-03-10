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Вслед за Universal, из России уходит лейбл Sony Music. Warner выжидает

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Музыкальная компания Sony Music приостанавливает деятельность в России. Об этом 10 марта сообщило издание Variety со ссылкой на обращение компании.

В Variety утверждают, ссылаясь на источники, что российские сотрудники Sony Music Group продолжат получать зарплату в течение неопределенного времени. Каким образом решатся деловые вопросы с артистами — еще не решено.

Днем ранее об уходе из России заявила звукозаписывающая компания Universal Music Group. Компания работала с такими популярными артистами разных музыкальных направлений, как Элджей, Noize MC, Лолита и другими. В России «Юниверсал Мьюзик» занималась тем, что искала талантливых русскоязычных музыкантов, занималась музыкальной дистрибуцией, а также артистическим менеджментом.

Variety отмечает, что из крупных музыкальных лейблов, которые активно работали в России, заявление об уходе из страны из-за ситуации на Украине еще не сделала компания Warner. Его ожидают в ближайшие дни.

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Комментарии (1)

Денеб
Все бегут "из царства мрачного Мордора"....
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