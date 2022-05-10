Ботанический сад покрылся розовыми пятнами. Некоторые из них — симазакура и тоямадзакура

Тысячи цветов показывает Ботанический сад Петра Великого в Петербурге. Он на несколько дней стал более розовым, чем обычно.
«Цветёт аллея молодых сакур вдоль японского сада. В дальней части японского сада начинают цвести симазакура и тоямадзакура. За японским садом большие деревья вишни Саржента распускают первые цветы. Также первые цветы распускаются на вишне курильской на углу кактусовой оранжереи. В дальней части парка у забора вдоль Невки цветёт много больших деревьев», — рассказывается в телеграм-канале сада 10 мая.
«Фонтанка» на днях показывала цветение сакуры в Саду дружбы на Литейном проспекте. Где ещё можно полюбоваться этими деревьями, смотрите здесь.