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    Ботанический сад покрылся розовыми пятнами. Некоторые из них — симазакура и тоямадзакура

    1952
    1 комментарий

    Тысячи цветов показывает Ботанический сад Петра Великого в Петербурге. Он на несколько дней стал более розовым, чем обычно.

    «Цветёт аллея молодых сакур вдоль японского сада. В дальней части японского сада начинают цвести симазакура и тоямадзакура. За японским садом большие деревья вишни Саржента распускают первые цветы. Также первые цветы распускаются на вишне курильской на углу кактусовой оранжереи. В дальней части парка у забора вдоль Невки цветёт много больших деревьев», — рассказывается в телеграм-канале сада 10 мая.

    «Фонтанка» на днях показывала цветение сакуры в Саду дружбы на Литейном проспекте. Где ещё можно полюбоваться этими деревьями, смотрите здесь.

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    Комментарии (1)

    Piter Russo
    Надо будет заглянуть туда в субботу)
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