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    Полиция задержала подозреваемого в поджоге флага под Петербургом

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    2 комментария

    Подозреваемый в надругательстве над российским флагом задержан во Всеволожском районе Ленинградской области.

    Как сообщает 10 мая пресс-служба ГУ МВД, оперативники по горячим следам задержали того, кто мог сорвать со здания правления СНТ «Юбилейное — Ручьи» флаг РФ в день Победы и поджечь его. Им оказался 33-летний местный житель.

    Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 329 УК РФ.

    Сообщение о поджоге знамени поступило в полицию от 62-летнего мужчины во Всеволожском районе накануне около 11 утра. Записи показали, что надругаться над флагом пытался мужчина около часа ночи. Он сорвал его с флагштока и поджёг.

    Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

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    Комментарии (2)

    263784231
    В России всё очень гуманно - до одного года лишения свободы, а на Украине и в Израиле - до трёх лет, в Испании - до четырёх...
    07A
    33 года? Пусть несет свой крест!
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