Полиция задержала подозреваемого в поджоге флага под Петербургом

Подозреваемый в надругательстве над российским флагом задержан во Всеволожском районе Ленинградской области.



Как сообщает 10 мая пресс-служба ГУ МВД, оперативники по горячим следам задержали того, кто мог сорвать со здания правления СНТ «Юбилейное — Ручьи» флаг РФ в день Победы и поджечь его. Им оказался 33-летний местный житель.



Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 329 УК РФ.



Сообщение о поджоге знамени поступило в полицию от 62-летнего мужчины во Всеволожском районе накануне около 11 утра. Записи показали, что надругаться над флагом пытался мужчина около часа ночи. Он сорвал его с флагштока и поджёг.

