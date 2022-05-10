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    Полиция ищет мужчину, который повредил знамя Победы под Петербургом

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    13 комментариев

    Уголовное дело по статье «надругательство на государственным флагом» возбудили во Всеволожском районе Ленобласти после того, как нашли обожженное знамя.

    ЧП произошло накануне около 11 утра в садоводстве «Юбилейное — Ручьи», сообщает 10 мая издание 47news. Злоумышленник снял со здания правления знамя Победы и попытался его сжечь.

    Прибывший на место наряд нашел на месте флагшток и полотно со следами термического воздействия. Личность вандала устанавливается.

    В Петербурге неделю назад было возбуждено аналогичное дело после того, как школьник сорвал флаг и выбросил его в урну. Подростка задержали. Во время опроса он уверял, что это был спонтанный порыв.

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    Комментарии (13)

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    Воть пускай сначала перемоги добьются как наши деды герои под этим флагом а уж потом суетятся.А то страны такой нет а вони пыжутся
    СлаваРоссии
    Ничего, скоро всех воспитаем в уважении и толерантности, мы же не фейковый Евросоюз, созданный Пентагоном. Идёт загнивание колоний сша.
    Леонтий
    Даже в садоводствах измена.
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