Полиция ищет мужчину, который повредил знамя Победы под Петербургом

Уголовное дело по статье «надругательство на государственным флагом» возбудили во Всеволожском районе Ленобласти после того, как нашли обожженное знамя.
ЧП произошло накануне около 11 утра в садоводстве «Юбилейное — Ручьи», сообщает 10 мая издание 47news. Злоумышленник снял со здания правления знамя Победы и попытался его сжечь.
Прибывший на место наряд нашел на месте флагшток и полотно со следами термического воздействия. Личность вандала устанавливается.
В Петербурге неделю назад было возбуждено аналогичное дело после того, как школьник сорвал флаг и выбросил его в урну. Подростка задержали. Во время опроса он уверял, что это был спонтанный порыв.