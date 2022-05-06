Маргарин испортил всю картину. В целом по России рост цен замедлился до 0,2%

Инфляция в России на неделе с 23 по 29 апреля замедлилась до 0,21% после 0,25% неделей ранее. Это следует из опубликованного 6 мая отчета Росстата.



Вторую неделю подряд лидер подорожания среди продуктов — маргарин, снова прибавивший в цене 2,7%. С 25 февраля по 24 апреля средняя цена этого продукта на прилавках российских магазинов увеличилась с 181,8 до 250,7 рубля за килограмм.



Так же заметно, на 2%, подорожал картофель. Тренд на рост цены также подхватили шоколадные конфеты (+1,8%) и баранина (+1,6%), за исключением бескостного мяса. В то же время из привычных овощей-рекордсменов по подорожанию капуста подешевела на 3,7%, лук — на 1,8%.

