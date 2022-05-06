Маргарин испортил всю картину. В целом по России рост цен замедлился до 0,2%

Инфляция в России на неделе с 23 по 29 апреля замедлилась до 0,21% после 0,25% неделей ранее. Это следует из опубликованного 6 мая отчета Росстата.
Вторую неделю подряд лидер подорожания среди продуктов — маргарин, снова прибавивший в цене 2,7%. С 25 февраля по 24 апреля средняя цена этого продукта на прилавках российских магазинов увеличилась с 181,8 до 250,7 рубля за килограмм.
Так же заметно, на 2%, подорожал картофель. Тренд на рост цены также подхватили шоколадные конфеты (+1,8%) и баранина (+1,6%), за исключением бескостного мяса. В то же время из привычных овощей-рекордсменов по подорожанию капуста подешевела на 3,7%, лук — на 1,8%.
В числе непродовольственных товаров внезапно больше всех подорожали спички — на 2,3% за неделю. Цена средств для мытья и гигиены, включая шампуни, порошки, мыло и прокладки, выросла на 1,4–1,8%.
Стоимость других непродовольственных товаров и услуг значительно не изменилась, лишь перелет в салоне экономического класса снизился на 5,61% после роста на 7% неделей ранее.
29 апреля ЦБ на фоне замедления роста цен в России снизил ключевую ставку с 17 до 14% годовых. Регулятор допускает, что по итогам года инфляция составит 23%.