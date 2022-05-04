Приложите карту к кругу, но не любую. В метро Петербурга новые считки на турникетах пока не дают пройти при помощи банковской карты

Не на всех станциях Петербургского метрополитена пока можно воспользоваться преимуществами новых считок на турникетах. При анонсировании проекта было сказано, что с установкой модернизированных турникетов расплачиваться можно будет и «Подорожником», и ЕКП, и QR-кодом.

Корреспондент «Фонтанки» 4 мая заметил на турникетах «записочки». На «Гостином дворе», «Адмиралтейской» и «Чкаловской» пассажиров предупредили о том, что банковские карты временно не принимаются.

«Это новые считки, которые пока еще не подключены к оплате по банковским картам. Принимают только жетоны и БСК», — объяснили суть проблемы в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».



В ноябре 2021 года сообщалось, что в метро Петербурга заменят все турникеты. Цена вопроса оценивалась в 130 млн рублей.

