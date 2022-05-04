    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 1

    7 м/с, зап

    764мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Приложите карту к кругу, но не любую. В метро Петербурга новые считки на турникетах пока не дают пройти при помощи банковской карты

    2187
    3 комментария

    Не на всех станциях Петербургского метрополитена пока можно воспользоваться преимуществами новых считок на турникетах. При анонсировании проекта было сказано, что с установкой модернизированных турникетов расплачиваться можно будет и «Подорожником», и ЕКП, и QR-кодом.

    Корреспондент «Фонтанки» 4 мая заметил на турникетах «записочки». На «Гостином дворе», «Адмиралтейской» и «Чкаловской» пассажиров предупредили о том, что банковские карты временно не принимаются.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    «Это новые считки, которые пока еще не подключены к оплате по банковским картам. Принимают только жетоны и БСК», — объяснили суть проблемы в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

    В ноябре 2021 года сообщалось, что в метро Петербурга заменят все турникеты. Цена вопроса оценивалась в 130 млн рублей.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    265049065
    Считки? Фонтанка, вы это серьезно? Достаточно много слов есть, чтоб бесконтактный считыватель назвать.
    NoName1234
    Что за дезинформация???
    Неделю назад проходил через такой же турникет и о… успешно оплатил банковской картой….
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close