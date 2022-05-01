Петербургу явилось 100 образов бабушки с красным флагом. Кто заплатил за акцию под 10 млн рублей

К утру 1 мая в разных районах Петербурга установили около ста плакатов с изображением знаковой пенсионерки, ставшей известной после события на Украине. «Фонтанка» проанализировала масштаб этого визуального высказывания. Новостная же интрига заключается в том, что государственные структуры не имеют к этому отношения.

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В ночь на 1 мая в Петербурге примерно на 100 рекламных конструкциях официально установили одинаковые плакаты с изображением известной пенсионерки с советским знаменем.

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Новости об этой женщине вспыхнули еще в апреле, когда она вышла с красным знаменем встречать военнослужащих на территории Украины, перепутав их с российскими военными. Ее возраст, поступок, реакция украинских солдат, видео, разлетевшееся по Сети, тут же превратили ее в символ победы. Ее лик появился на почтовых марках ДНР, в разных городах России ее начали рисовать мастера граффити и так далее. О ней сообщал даже представитель РФ на Совете безопасности ООН.



На данный момент образы героической бабушки установлены в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Выборгском, Приморском, Калининском, Московском районах. Это как большие билборды, так и типичные демонстративные поверхности вдоль дорог.

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Выбранное городское пространство для данной акции можно проанализировать. Облики установлены возле властных мест: на Суворовском проспекте — рядом со Смольным, правительством Ленобласти и зданием ГУ МВД, на Шпалерной улице — возле здания ФСБ, на Конногвардейском бульваре — недалеко от Исаакиевского собора, вокруг памятника Александру Невскому — у Александро-Невской Лавры.

Впрочем, много аналогичных явлений выросло и на Московском, Пулковском шоссе, на Октябрьской и Выборгской набережных.

«Фонтанка» выяснила, что государственные структуры (региональные, федеральные) не оплачивали эту инициативу. Участники же рекламного рынка Петербурга на условиях конфиденциальности сообщили нашему корреспонденту, что примерно в середине апреля слышали об таком предложении от представителей частного лица. «Это точно кто-то из

