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    Петербургу явилось 100 образов бабушки с красным флагом. Кто заплатил за акцию под 10 млн рублей

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    1 комментарий

    К утру 1 мая в разных районах Петербурга установили около ста плакатов с изображением знаковой пенсионерки, ставшей известной после события на Украине. «Фонтанка» проанализировала масштаб этого визуального высказывания. Новостная же интрига заключается в том, что государственные структуры не имеют к этому отношения.

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    В ночь на 1 мая в Петербурге примерно на 100 рекламных конструкциях официально установили одинаковые плакаты с изображением известной пенсионерки с советским знаменем.

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    Новости об этой женщине вспыхнули еще в апреле, когда она вышла с красным знаменем встречать военнослужащих на территории Украины, перепутав их с российскими военными. Ее возраст, поступок, реакция украинских солдат, видео, разлетевшееся по Сети, тут же превратили ее в символ победы. Ее лик появился на почтовых марках ДНР, в разных городах России ее начали рисовать мастера граффити и так далее. О ней сообщал даже представитель РФ на Совете безопасности ООН.

    На данный момент образы героической бабушки установлены в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Выборгском, Приморском, Калининском, Московском районах. Это как большие билборды, так и типичные демонстративные поверхности вдоль дорог.

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    Выбранное городское пространство для данной акции можно проанализировать. Облики установлены возле властных мест: на Суворовском проспекте — рядом со Смольным, правительством Ленобласти и зданием ГУ МВД, на Шпалерной улице — возле здания ФСБ, на Конногвардейском бульваре — недалеко от Исаакиевского собора, вокруг памятника Александру Невскому — у Александро-Невской Лавры.

    Впрочем, много аналогичных явлений выросло и на Московском, Пулковском шоссе, на Октябрьской и Выборгской набережных.

    «Фонтанка» выяснила, что государственные структуры (региональные, федеральные) не оплачивали эту инициативу. Участники же рекламного рынка Петербурга на условиях конфиденциальности сообщили нашему корреспонденту, что примерно в середине апреля слышали об таком предложении от представителей частного лица. «Это точно кто-то из

    бизнесменов. По крайней мере, мы в этом уверены, так как перезванивались между собой, когда нам начали поступать предварительные вопросы», — сообщил один из игроков.

    Что касается масштаба, то по данным нашего издания, заказ поступил на размещение 100 плакатов. Примерная стоимость такой услуги — под 10 миллионов рублей. «И то, если со скидкой», — добавил источник. С этой цифрой, так или иначе, согласилось несколько наших экспертов.

    Если на рекламном рынке кто-то знает более точную информацию, то «Фонтанка» готова ее выслушать при полной гарантии анонимности.

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    Комментарии (1)

    alexadmin
    Удивительные повороты истории. Если бы не такое точное попадание в момент, данная дама у всех проходила бы по категории "безумная бабка". Ну или выйди не с красным, а с каким еще флагом.
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