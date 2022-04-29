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    Водитель автобуса пострелял из окна квартиры на Гражданке из автомата

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    Жителя Северного проспекта задержали после сообщения соседки о стрельбе из окна.

    28-летняя петербурженка позвонила в полицию накануне около четырех дня, сообщили 29 апреля «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Она сообщила, что сосед с балкона квартиры дома 121 по Северному проспекту стреляет из автомата. При этом, по её словам, мужчина был пьян.

    Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции по подозрению в совершенном преступлении задержан 60-летний мужчина, у которого изъят охолощенный автомат Калашникова «ИЖ-161ПС».

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    Задержанный — водитель одной из компаний, занимающихся пассажирскими перевозками в Петербурге.

    Его доставили в отдел полиции, где составили административный протокол о мелком хулиганстве.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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