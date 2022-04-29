Водитель автобуса пострелял из окна квартиры на Гражданке из автомата

Жителя Северного проспекта задержали после сообщения соседки о стрельбе из окна.



28-летняя петербурженка позвонила в полицию накануне около четырех дня, сообщили 29 апреля «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Она сообщила, что сосед с балкона квартиры дома 121 по Северному проспекту стреляет из автомата. При этом, по её словам, мужчина был пьян.



Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции по подозрению в совершенном преступлении задержан 60-летний мужчина, у которого изъят охолощенный автомат Калашникова «ИЖ-161ПС».