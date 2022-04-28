Петербуржца брали с СОБРом за осквернение георгиевской ленточки в соцсетях

Уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма» возбудили в отношении жителя Купчино, который оставлял оскорбительные посты с георгиевской ленточкой в социальных сетях перед 9 Мая.



27-летнего подозреваемого задержали накануне сотрудники Центра «Э» при поддержке СОБРа Росгвардии, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 апреля. По версии следствия, в 2021 году в период с 4 по 9 мая он, используя администрируемый им аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» оставлял комментарии в разных сообществах. Он постил георгиевскую ленточку с искаженным словосочетанием «Деды воевали». По версии следствия, комментарии носили оскорбительный характер и могут быть расценены как реабилитация нацизма.

