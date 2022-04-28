    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 0

    4 м/с, ю-з

    768мм

    57%

    Подробнее
    usd72.88eur75.92
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Петербуржца брали с СОБРом за осквернение георгиевской ленточки в соцсетях

    6306
    21 комментарий

    Уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма» возбудили в отношении жителя Купчино, который оставлял оскорбительные посты с георгиевской ленточкой в социальных сетях перед 9 Мая.

    27-летнего подозреваемого задержали накануне сотрудники Центра «Э» при поддержке СОБРа Росгвардии, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 апреля. По версии следствия, в 2021 году в период с 4 по 9 мая он, используя администрируемый им аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» оставлял комментарии в разных сообществах. Он постил георгиевскую ленточку с искаженным словосочетанием «Деды воевали». По версии следствия, комментарии носили оскорбительный характер и могут быть расценены как реабилитация нацизма.

    У задержанного изъяли мобильный телефон и ноутбук.

    В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (21)

    Олимпиец
    Почаще бы СОБР на подобные акции выезжал. Сотенку имбецилов в месяц, мордой в пол и штраф под миллион.
    266344356
    А зачем символ Победы осквернять? Искренне не понимаю! А Собр куда отправили там он и работает. Эти вопросы к руководству...
    Клинворд
    Если Собру заняться больше нечем, не пора ли им в Украину поехать
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close