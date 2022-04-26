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    Арестован второй фигурант дела о несостоявшемся покушении на журналиста Соловьева

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    1 комментарий

    Басманный суд Москвы не стал разлучать подозреваемых в подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьёва. Максим Дружинин не признал вину и отправился в следственный изолятор.

    пресс-служба Московских судов

    Как сообщает пресс-служба московских судов, 26 апреля удовлетворено ходатайство следствия об аресте Дружинина на два месяца. В СИЗО его определили до 25 июня — на тот же срок, что и предполагаемого соучастника Василия Стрижакова.

    У обоих один комплект статей: приготовление к убийству группой лиц общеопасным способом (статьи 30, 105 УК) и воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста (144 УК). По версии следствия, жертвой должен был стать телеведущий Владимир Соловьёв, машину которого якобы собирались подорвать в Москве. РИА Новости со ссылкой на оперативную съемку ФСБ сообщало, что покушения готовились и на других журналистов.

    Агентство пишет, что Дружинин, как и Стрижаков, не признал вину. В суде он рассказал, что является уроженцем Эстонской ССР, зарегистрирован под Сергиевым Посадом, работает маляром в РЖД. Заседание проходило в закрытом режиме.

    пресс-служба Московских судов

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    Комментарии (1)

    267033246
    Если допустить что это правда, то чуть-чуть ребята не дошли до цели - завалить помёта.
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