Арестован второй фигурант дела о несостоявшемся покушении на журналиста Соловьева

Басманный суд Москвы не стал разлучать подозреваемых в подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьёва. Максим Дружинин не признал вину и отправился в следственный изолятор.

Как сообщает пресс-служба московских судов, 26 апреля удовлетворено ходатайство следствия об аресте Дружинина на два месяца. В СИЗО его определили до 25 июня — на тот же срок, что и предполагаемого соучастника Василия Стрижакова.



У обоих один комплект статей: приготовление к убийству группой лиц общеопасным способом (статьи 30, 105 УК) и воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста (144 УК). По версии следствия, жертвой должен был стать телеведущий Владимир Соловьёв, машину которого якобы собирались подорвать в Москве. РИА Новости со ссылкой на оперативную съемку ФСБ сообщало, что покушения готовились и на других журналистов.