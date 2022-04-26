Суд арестовал подозреваемого в подготовке покушения на журналиста Соловьёва

Басманный райсуд Москвы определил под стражу одного из фигурантов дела о подготовке покушения на убийство телеведущего Владимира Соловьёва. Василия Стрижакова уже лечили после схожего набора статей, повторять, по его утверждению, он не планировал.
Как сообщает пресс-служба московских судов, 26 апреля защита Стрижакова просила избрать ему меру пресечения, не связанную с пребыванием в следственном изоляторе, но суд не увидел для этого оснований. Подозреваемого арестовали на два месяца, в камеру его отправили до 25 июня.
Помимо статьи о покушении на убийство, Стрижакову вменяют воспрепятствование журналистской деятельности (144 УК).
«Не признаю. Никто не приказывал. Ничего не планировал», — приводит его слова «Интерфакс». https://www.interfax.ru/russia/838050 Как пишет РИА Новости, отвечая на вопрос судьи, Стрижаков заявил, что в 2004 году он привлекался за наркотики, через шесть лет — за покушение на убийство. В обоих случаях ему назначали принудительное лечение.
Кроме Стрижакова, Следком просит арестовать Максима Дружинина. Всего задержаны шесть человек. По версии СК, они планировали подорвать машину Владимира Соловьёва в Москве. Агентства со ссылкой на оперативную съёмку ФСБ сообщали, что якобы обсуждались убийства других журналистов: Дмитрия Киселёва, Ольги Скабеевой, Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.