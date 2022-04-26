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    Суд арестовал подозреваемого в подготовке покушения на журналиста Соловьёва

    1829
    5 комментариев

    Басманный райсуд Москвы определил под стражу одного из фигурантов дела о подготовке покушения на убийство телеведущего Владимира Соловьёва. Василия Стрижакова уже лечили после схожего набора статей, повторять, по его утверждению, он не планировал.

    Как сообщает пресс-служба московских судов, 26 апреля защита Стрижакова просила избрать ему меру пресечения, не связанную с пребыванием в следственном изоляторе, но суд не увидел для этого оснований. Подозреваемого арестовали на два месяца, в камеру его отправили до 25 июня.

    Помимо статьи о покушении на убийство, Стрижакову вменяют воспрепятствование журналистской деятельности (144 УК).

    «Не признаю. Никто не приказывал. Ничего не планировал», — приводит его слова «Интерфакс». https://www.interfax.ru/russia/838050 Как пишет РИА Новости, отвечая на вопрос судьи, Стрижаков заявил, что в 2004 году он привлекался за наркотики, через шесть лет — за покушение на убийство. В обоих случаях ему назначали принудительное лечение.

    Кроме Стрижакова, Следком просит арестовать Максима Дружинина. Всего задержаны шесть человек. По версии СК, они планировали подорвать машину Владимира Соловьёва в Москве. Агентства со ссылкой на оперативную съёмку ФСБ сообщали, что якобы обсуждались убийства других журналистов: Дмитрия Киселёва, Ольги Скабеевой, Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.

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    Комментарии (5)

    812
    На самом деле, я бы на месте помёта и прочих тигранов из списка напрягся.
    Они так много излили по поводу "сакральных жертв" в виде немцова, навального и прочих, что забыли на себя примерить эту роль.
    А ведь компетентные товарищи отлично знают, как мобилизуется твзритель от подобных некрологов и при случае могут не удержаться...
    Я бы давно на озеро убёг
    Хотя да, поздняк метаться, его ж отжали:))
    Remington870
    >Стрижакову вменяют воспрепятствование журналистской деятельности (144 УК).
    >журналистской деятельности
    Лолшто?
    274580688
    Слава ФСБ, остановили их... а так бы закидали соловьева пластиковыми бутылками с коктейлем тем - недели две бы с синяками ходил
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