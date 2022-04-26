Суд арестовал подозреваемого в подготовке покушения на журналиста Соловьёва

Басманный райсуд Москвы определил под стражу одного из фигурантов дела о подготовке покушения на убийство телеведущего Владимира Соловьёва. Василия Стрижакова уже лечили после схожего набора статей, повторять, по его утверждению, он не планировал.



Как сообщает пресс-служба московских судов, 26 апреля защита Стрижакова просила избрать ему меру пресечения, не связанную с пребыванием в следственном изоляторе, но суд не увидел для этого оснований. Подозреваемого арестовали на два месяца, в камеру его отправили до 25 июня.