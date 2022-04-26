Песчаные 3D-принтеры и атомайзеры начнут производить в Петербурге на Обуховском заводе

АО «Обуховский завод» начинает производство промышленного аддитивного оборудования — «Песчаного 3D-принтера» и атомайзера — разработок, полностью состоящих из отечественных комплектующих, сообщили в пресс-службе Северо-Западного регионального центра концерна «Алмаз-Антей».
«Песчаный 3D-принтер» предназначен для создания песчаных форм и стержней для сложных отливок. Обуховский завод уже получил первый заказ на его поставку и наладку и планирует поставить его заказчику в конце 2022 года.
Атомайзер нужен для изготовления порошков из различных металлов и сплавов. Эти порошки потом можно использовать и на импортном оборудовании, при этом они могут полностью заменить импортные аналоги. Устройство создано при поддержке городского Фонда развития промышленности в рамках модернизации литейного производства.
Сейчас Обуховский завод одновременно ведет подготовку к тому, чтобы выпускать два типа отечественных атомайзеров: первый — с вертикальным распылением расплава для опытного и мелкосерийного производства, второй — на основе плазменного узла атомизации для производства порошка из вторичного металлургического передела (проволоки). Опытные образцы продукции будут готовы в первом квартале 2023 года, а затем предприятие планирует расширять это направление производства.
Помимо этого, на Обуховском заводе уже производится промышленная высокотемпературная аддитивная установка «Ларец», которая позволяет изготавливать изделия из конструкционных термопластичных материалов. Также предприятие выпускает линейку 3D-принтеров «Гелиос», предназначенных для образовательных учреждений. Линейка этих 3D-принтеров состоит из трех моделей, оснащаемых одним или двумя экструдерами и комплектуемых камерами построения объемом от 18 до 36 литров. «Гелиос» — один из немногих отечественных 3D-принтеров в Реестре российской промышленной продукции.
В 2022 году Концерн ВКО «Алмаз — Антей в честь своего юбилея организовал конкурс, на котором школьники создавали 3D-модели как раз на принтерах «Гелиос».