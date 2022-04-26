Песчаные 3D-принтеры и атомайзеры начнут производить в Петербурге на Обуховском заводе

АО «Обуховский завод» начинает производство промышленного аддитивного оборудования — «Песчаного 3D-принтера» и атомайзера — разработок, полностью состоящих из отечественных комплектующих, сообщили в пресс-службе Северо-Западного регионального центра концерна «Алмаз-Антей».

«Песчаный 3D-принтер» предназначен для создания песчаных форм и стержней для сложных отливок. Обуховский завод уже получил первый заказ на его поставку и наладку и планирует поставить его заказчику в конце 2022 года.



Атомайзер нужен для изготовления порошков из различных металлов и сплавов. Эти порошки потом можно использовать и на импортном оборудовании, при этом они могут полностью заменить импортные аналоги. Устройство создано при поддержке городского Фонда развития промышленности в рамках модернизации литейного производства.

