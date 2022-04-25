Путин присвоил петербургскому Университету противопожарной службы имя погибшего главы МЧС Зиничева

Отмечается, что решение принято с учетом заслуг Зиничева перед Отечеством, его вклада в реализацию государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и в целях увековечивания памяти министра. Указ вступает в силу со дня подписания.



В начале апреля Топонимическая комиссия дала рекомендацию назвать в честь Зиничева сквер на углу Московского проспекта и улицы Гастелло.



Герой России Евгений Зиничев родился в Ленинграде в 1966 году. С 2018 года занимал пост главы МЧС. Погиб 8 сентября 2021 года при исполнении служебных обязанностей.

