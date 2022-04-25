Путин присвоил петербургскому Университету противопожарной службы имя погибшего главы МЧС Зиничева

Санкт-Петербургскому университету противопожарной службы МЧС России присвоено имя погибшего главы ведомства, генерала армии Евгения Зиничева. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован 25 апреля на портале правовой информации.
Отмечается, что решение принято с учетом заслуг Зиничева перед Отечеством, его вклада в реализацию государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и в целях увековечивания памяти министра. Указ вступает в силу со дня подписания.
В начале апреля Топонимическая комиссия дала рекомендацию назвать в честь Зиничева сквер на углу Московского проспекта и улицы Гастелло.
Герой России Евгений Зиничев родился в Ленинграде в 1966 году. С 2018 года занимал пост главы МЧС. Погиб 8 сентября 2021 года при исполнении служебных обязанностей.