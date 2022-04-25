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    Боевые действия на Украине

    С капитаном, погибшим во время спецоперации, простились в Петербурге

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    В Петербурге прошла церемония прощания с капитаном Александром Жихаревым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

    Как сообщает 25 апреля пресс-служба Смольного, церемония прошла с воинскими почестями. Капитан Жихарев представлен к званию «Герой России». Губернатор города Александр Беглов выразил соболезнования семье и близким офицера.

    «Мужественный и сильный человек, он до конца исполнил свой воинский долг, защищая жителей Донбасса — детей, женщин, стариков. Вечная память российскому офицеру Александру Николаевичу Жихареву», — отметил губернатор.

    16 апреля в Петербурге похоронили заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова. 12 апреля простились с подполковником Мирасом Башаковым.

    24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в стране и в мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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