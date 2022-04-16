    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 1

    5 м/с, с-в

    772мм

    50%

    Подробнее
    usd80.04eur87.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Боевые действия на Украине

    В Петербурге похоронили генерал-майора, погибшего на Украине

    22970

    В Петербурге 16 апреля простились с заместителем командующего 8-й армией генерал-майором Владимиром Петровичем Фроловым. Его похороны прошли на Серафимовском кладбище с воинскими почестями, в церемонии принял участие губернатор Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

    По словам губернатора, Владимир Фролов «пал смертью храбрых» в боях с украинским противником.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Генерал Фролов — потомственный военный. <...> Настоящий патриот, храбрый и отважный человек, он честно и до конца исполнил свой воинский и человеческий долг. Народ не забудет своих героев. Вечная ему память», — заявил Беглов.

    12 апреля в Петербурге с воинскими почестями простились с подполковником Мирасом Башаковым. Соболезнования родным и близким офицера также выразил губернатор города.

    24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в стране и в мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний