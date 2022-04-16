В Петербурге похоронили генерал-майора, погибшего на Украине

В Петербурге 16 апреля простились с заместителем командующего 8-й армией генерал-майором Владимиром Петровичем Фроловым. Его похороны прошли на Серафимовском кладбище с воинскими почестями, в церемонии принял участие губернатор Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.
По словам губернатора, Владимир Фролов «пал смертью храбрых» в боях с украинским противником.
«Генерал Фролов — потомственный военный. <...> Настоящий патриот, храбрый и отважный человек, он честно и до конца исполнил свой воинский и человеческий долг. Народ не забудет своих героев. Вечная ему память», — заявил Беглов.
12 апреля в Петербурге с воинскими почестями простились с подполковником Мирасом Башаковым. Соболезнования родным и близким офицера также выразил губернатор города.
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