Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО:
— Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят — что ж: «заметьте — не мы это предложили», как говорил герой известного старого фильма.
Россия вслед за полным разрывом отношений с Советом Европы и ЕСПЧ может поступить аналогично с Евросоюзом, если он не перестанет выходить за пределы своей компетенции, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
— С Советом Европы и ЕСПЧ дело уже дошло до полного разрыва. Дошло именно в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России. Так и с Евросоюзом будет, если не вернутся в собственные границы, за пределами которых уже другое пространство, в некоторых измерениях по-прежнему общее, но в иных — недоступное для ЕС, — заявил сенатор.
Ozon запустил агрегатор по бронированию отелей, в будущем компания планирует создать маркетплейс для средств размещения путешественников.
Доллар вырос на открытии торгов на 18 копеек (до 80,05 рубля), евро — на 70 копеек (до 87,1 рубля).
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о согласовании девяти гуманитарных коридоров на
Минпромторг России сообщил, что договорился с рядом металлургических компаний об установлении фиксированной цены на цветные металлы для внутреннего рынка.
Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии обсуждали на Украине поставки вооружений, заявил в эфире радиостанции RMF заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский.
Один из крупнейших российских производителей золота Petropavlovsk заявил, что рассматривает возможность продажи активов в России.
Главное к этому часу:
- Минпромторг РФ предлагает сфокусировать налоговые льготы для радиоэлектроники на разработчиках и производителях электронной компонентной базы;
- более 790 тысяч человек прибыли в Россию из Донбасса и с Украины, сообщил источник ТАСС в силовых структурах;
- более 4,7 тысячи человек на Украине получили выплаты от России в размере 10 тысяч рублей;
- СК РФ возбудил ряд уголовных дел по фактам пыток российских военнослужащих украинскими силовиками.
ВТБ снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ, минимальная ставка снижена до 16,9%. Ставка действует при оформлении ипотечного кредита на первичное и вторичное жилье. Покупку машино-мест и кладовок банк кредитует по ставкам от 17,3%, частных домов — от 17,2%.
В начале этой недели ставки по ипотеке снизил Сбербанк — на 2,1 процентных пункта. С
Таблички с российскими городами-побратимами снимут с памятного указателя в Одессе, заявил мэр города Геннадий Труханов.
— В ближайшее время с памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров Одессы на Думской площади исчезнут указатели городов Российской Федерации. Это Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Таганрог, — написал Труханов на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Американская компания Monotype, владеющая правами на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте, пишут «Ведомости».
Сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. При использовании VPN-сервисов, отмечает издание, удается получить доступ к шрифтам.
Колумбия готова увеличить поставки энергоносителей в ЕС, чтобы заменить российские энергоресурсы, заявил президент страны Иван Дуке в интервью телеканалу CNN. Дуке приехал в Нью-Йорк с трехдневным визитом, одна из целей которого — привлечение иностранных инвестиций в страну. По его словам, страна может увеличить как добычу нефти и газа, так и поставлять уголь и чистый водород. Дуке также сообщил, что Колумбия нарастит поставки угля ФРГ.
Ритейлеры зафиксировали в марте повышенный спрос на российскую и белорусскую бытовую технику. По данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи увеличились на 50–70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отечественные бренды росли более высокими темпами, чем весь рынок в среднем, за счет наличия широкого ассортимента и доступных цен, в то время как с поставками иностранной техники возникли проблемы. Однако полностью заменить иностранную технику у российских брендов не получится, говорят эксперты.
Крупная индийская компания Infosys, занимающаяся разработкой программного обеспечения, закрывает представительство в РФ на фоне специальной военной операции на Украине, передает телеканал NDTV.
Чуть более чем за месяц, прошедший с момента введения административной ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил России, в суды поступило 610 дел по соответствующей статье КоАП (ст. 20.3.3), подсчитал РБК. Из них как минимум по 334 делам суды вынесли постановление о назначении административного наказания, по трем прекратили производство, еще 176 дел пока не рассмотрены. При этом 80 дел о дискредитации, решения по которым были приняты, уже были обжалованы.
Около 80% телевизоров, 90% холодильников и стиральных машин и 35% мониторов на российском рынке производится на территории России, сообщили в Минпромторге РФ.
- Google Play удалил приложение Сбера;
- Минобороны РФ назвало точное число сдавшихся в плен в Мариуполе военных Украины — 1026 человек;
- пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, воспользуется ли Кремль предложением Зеленского обменять задержанного Виктора Медведчука на украинских пленных;
- ведущая итальянская компания по производству кофе и кофемашин Lavazza объявила о приостановке всей деятельности на территории России;
- Tenaris, компания-поставщик труб и сопутствующих услуг для энергетики, приостановила все продажи и закупки в России;
- МИД России ввел санкции в отношении 398 членов палаты представителей Конгресса США, а также 87 канадских сенаторов.