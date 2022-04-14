Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Россия вслед за полным разрывом отношений с Советом Европы и ЕСПЧ может поступить аналогично с Евросоюзом, если он не перестанет выходить за пределы своей компетенции, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

— С Советом Европы и ЕСПЧ дело уже дошло до полного разрыва. Дошло именно в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России. Так и с Евросоюзом будет, если не вернутся в собственные границы, за пределами которых уже другое пространство, в некоторых измерениях по-прежнему общее, но в иных — недоступное для ЕС, — заявил сенатор.