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    Боевые действия на Украине

    В Петербурге состоялось прощание с подполковником, погибшим в ходе спецоперации

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    Второе за день прощание с военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации на Украине, прошло в Петербурге 12 апреля. Об этом сообщили в Смольном.

    С воинскими почестями простились с подполковником Мирасом Башаковым. Соболезнования родным и близким офицера выразил губернатор Александр Беглов.

    «Мирас Силканович погиб как герой, защищая право жителей Донбасса на мирную жизнь. Настоящий российский офицер... он всегда честно и беззаветно исполнял свой воинский долг, охраняя национальную безопасность России», — подчеркнул градоначальник.

    За свой подвиг подполковник Мирас Башаков награждён орденом Мужества.

    Во вторник в Петербурге также простились со старшим прапорщиком Артемом Пановым. Погибшего военнослужащего похоронили в поселке Старо-Паново.

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