В Петербурге состоялось прощание с подполковником, погибшим в ходе спецоперации

Второе за день прощание с военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации на Украине, прошло в Петербурге 12 апреля. Об этом сообщили в Смольном.

С воинскими почестями простились с подполковником Мирасом Башаковым. Соболезнования родным и близким офицера выразил губернатор Александр Беглов.



«Мирас Силканович погиб как герой, защищая право жителей Донбасса на мирную жизнь. Настоящий российский офицер... он всегда честно и беззаветно исполнял свой воинский долг, охраняя национальную безопасность России», — подчеркнул градоначальник.



За свой подвиг подполковник Мирас Башаков награждён орденом Мужества.

Во вторник в Петербурге также простились со старшим прапорщиком Артемом Пановым. Погибшего военнослужащего похоронили в поселке Старо-Паново.