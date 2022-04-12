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    В посёлке Старо-Паново похоронили погибшего во время спецоперации на Украине старшего прапорщика Артёма Панова

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    Губернатор Петербурга принял участие в церемонии прощания с погибшим во время специальной военной операции РФ на Украине петербуржцем.

    Его, как сообщает пресс-служба администрации города 12 апреля, похоронили на кладбище в посёлке Старо-Паново.

    По словам губернатора, Артёма Панова посмертно наградили орденом Мужества.

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