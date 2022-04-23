Нахимичили. В «Красном треугольнике» накрыли наркопроизводство, работавшее не первый год

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков заглянули в изнанку петербургского культурного наследия. Достали лабораторию по производству запретного, десяток противогазов, пару бизнесменов и уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке» 23 апреля, обустроенное на территории «Красного треугольника» наркопроизводство накрыли два дня назад. Химическую магию творили в одном из корпусов на Обводном канале. Полицейские увозили из него реактивы, посуду, вакуумный насос, десять противогазов и без малого килограмм вызывающего привыкание вещества.



Задержаны двое. Организатором лаборатории следствие видит 45-летнего жителя Гаванской. По предварительным данным, в октябре 2020 года он заручился поддержкой 19-летнего «химика» и запустил бесперебойное производство, обеспечивая наркотиками желающих через «закладки». Успехи на ниве подпольного бизнеса оценят по уголовной статье.

