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    Нахимичили. В «Красном треугольнике» накрыли наркопроизводство, работавшее не первый год

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    4 комментария

    Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков заглянули в изнанку петербургского культурного наследия. Достали лабораторию по производству запретного, десяток противогазов, пару бизнесменов и уголовное дело.

    Как стало известно «Фонтанке» 23 апреля, обустроенное на территории «Красного треугольника» наркопроизводство накрыли два дня назад. Химическую магию творили в одном из корпусов на Обводном канале. Полицейские увозили из него реактивы, посуду, вакуумный насос, десять противогазов и без малого килограмм вызывающего привыкание вещества.

    Задержаны двое. Организатором лаборатории следствие видит 45-летнего жителя Гаванской. По предварительным данным, в октябре 2020 года он заручился поддержкой 19-летнего «химика» и запустил бесперебойное производство, обеспечивая наркотиками желающих через «закладки». Успехи на ниве подпольного бизнеса оценят по уголовной статье.

    Территория, которую принято называть именем основанного в 1860 году завода «Красный треугольник», ограничена набережной Обводного канала, Старо-Петергофским проспектом, улицами Ивана Черных и Розенштейна. Значительная часть зданий признаны объектом культурного наследия. Постройки горят и рушатся. Наркотики там тоже находили.

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    Комментарии (4)

    Лёха Петров
    Лучше бы выяснили, сколько времени эту лабораторию крышевали
    АдъМирал
    Прям из Breaking Bad сюжет :)
    Otkating
    - Где шлялся, скотина? Где тебя носит, сволочь?
    - Люся! На кладбище был.
    - Что, кто-то умер?!
    - Не поверишь... там ВСЕ УМЕРЛИ!
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