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В Петербурге полиция прикрыла очередной магазин наркотиков из даркнета, задержала организатора и опустошила склад

В Петербурге задержаны организатор наркомагазина и его помощник, изъято 4,5 кг веществ

В даркнете стало на один наркомагазин меньше благодаря оперативникам отдела по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В этот раз задержан не только закладчик, но и организатор, а со склада изъято около 5 килограммов наркотиков.

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Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, в руки полиции угодили молодые люди 25 и 26 лет. Заправлял всем якобы младший товарищ из Сестрорецка. При личном досмотре у него изъяли 35 свёртков с синтетическим наркотиком. В Курортном районе Петербурга, а также в Выборгском и Приозерских районах Ленобласти полицейские нашли ещё 32 тайника с тем же веществом. А в одном из гаражей Сестрорецка обнаружился склад с 4,5 кг веществ на любой вкус.

Следственный отдел ОМВД по Курортному району возбудил уголовное дело по 228 статье УК РФ, молодые люди процессуально задержаны.

На набережной Обводного канала уже по другому уголовному делу о наркотиках были задержаны два «химика» с порошком. В районе «Красного треугольника» они обустроили себе небольшую лабораторию по варке дешевого и популярного среди наркопотребителей вещества.

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Комментарии (4)

James Cook
Изъять то изъяли, а дальше что с изъятыми наркотиками делают.?
hedgehog_
а даркнет каким боком?
Malyshev73
когда то до правления путина изымали тонны и на таможне))
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