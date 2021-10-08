В Петербурге полиция прикрыла очередной магазин наркотиков из даркнета, задержала организатора и опустошила склад

Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, в руки полиции угодили молодые люди 25 и 26 лет. Заправлял всем якобы младший товарищ из Сестрорецка. При личном досмотре у него изъяли 35 свёртков с синтетическим наркотиком. В Курортном районе Петербурга, а также в Выборгском и Приозерских районах Ленобласти полицейские нашли ещё 32 тайника с тем же веществом. А в одном из гаражей Сестрорецка обнаружился склад с 4,5 кг веществ на любой вкус.
Следственный отдел ОМВД по Курортному району возбудил уголовное дело по 228 статье УК РФ, молодые люди процессуально задержаны.
На набережной Обводного канала уже по другому уголовному делу о наркотиках были задержаны два «химика» с порошком. В районе «Красного треугольника» они обустроили себе небольшую лабораторию по варке дешевого и популярного среди наркопотребителей вещества.