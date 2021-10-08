В Петербурге полиция прикрыла очередной магазин наркотиков из даркнета, задержала организатора и опустошила склад

Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, в руки полиции угодили молодые люди 25 и 26 лет. Заправлял всем якобы младший товарищ из Сестрорецка. При личном досмотре у него изъяли 35 свёртков с синтетическим наркотиком. В Курортном районе Петербурга, а также в Выборгском и Приозерских районах Ленобласти полицейские нашли ещё 32 тайника с тем же веществом. А в одном из гаражей Сестрорецка обнаружился склад с 4,5 кг веществ на любой вкус.



Следственный отдел ОМВД по Курортному району возбудил уголовное дело по 228 статье УК РФ, молодые люди процессуально задержаны.

