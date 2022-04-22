«Женщины рожать едут на такси». Как красный флаг СССР поможет россиянам, рассказала автор идеи замены триколора.

В России предлагают вернуть красный флаг СССР в качестве официального государственного. Законопроект внесён в Госдуму. «Фонтанка» поговорила с автором инициативы о смыслах, подтекстах и дискредитации символов.



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Законопроект № 109189–8 уже есть в базе Госдумы. Поправки в Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации» предлагают повторить опыт соседней Белоруссии, где бело-красно-белое знамя «перемен» было заменено на советский стяг республики. Группа депутатов от КПРФ предлагает заменить бело-сине-красный триколор красным полотном со звездой, серпом и молотом. То есть тем самым флагом, который был спущен 30 с небольшим лет назад с флагштока над Кремлем. «Фонтанка» поговорила с автором инициативы, депутатом Анжеликой Глазковой, в чём сверхзадача затеи и как специальная военная операция ВС РФ на Украине помогает легализации задуманного.



— Анжелика Егоровна, почему этот законопроект появляется именно сейчас?

— Мы его подготовили чуть раньше. Он проходил процедуры. Готов был ещё в конце 2021 года. И то, что появился именно сейчас, мне кажется, как никогда кстати. Поясню. Мы все видели кадры, которые нам показывают с военной операции. И мы видим, что наших воинов, участников спецоперации местные жители встречают с красными знамёнами. С красными флагами. Бабушку, которую встречала нацистов с красным флагом, наверное, уже знает весь мир. Поэтому такое стечение обстоятельств очень правильное. Всё легло как нельзя… Именно так и должно быть. Именно в этот период мы и должны рассмотреть такой законопроект. Думаю, что он не будет снят с рассмотрения.

— В тексте законопроекта вы, в том числе, ссылаетесь на поправки Владимира Путина к Конституции, которые были приняты 2 года назад…

— Да.

— Можете пояснить, как одно с другим связано?

— Так. Сейчас уже не скажу… Надо бы глянуть. Я просто уже не на работе… Рассматривали мы это где-то полгода назад.



— Я вам помогу. «Принятые на Общероссийском голосовании 1 июля 2020 года изменения в Конституции Российской Федерации, в частности часть 1 статьи 67.1, дают право Российской Федерации на использование государственного флага Союза ССР», — пишете вы. Но в той статье такого нет. Там сказано лишь, что РФ — правопреемница СССР. Это первая часть упоминаемой вами статьи, а во второй про тысячелетнюю историю, веру в Бога, «преемственность в развитии Российского государства» и «исторически сложившееся государственное единство». Вы в красном флаге видите преемственность и веру в Бога?

— Дело в том, что мы понимаем с вами прекрасно, все это понимают: имперский символ, вот этот триколор сине-красно-белый, в годы Великой Отечественной войны себя дискредитировал. Мы это знаем. Мы видели нашивки с ним, шевроны у власовских подразделений («Русская освободительная армия» генерала Андрея Власова, одно из наиболее крупных вооружённых формирований, созданных в нацистской Германии из числа советских военнопленных в 1942–1944 годах — прим.ред.). Они шли с этим флагом против нас в бой. Да, этот символ был ещё при Российской Империи, но в годы ВОВ он полностью себя дискредитировал. Победа в ВОВ была одержана именно под красным знаменем. Мой дед погиб под Ленинградом, как и миллионы других людей погибли тогда под красным знаменем. Они шли в бой не под триколором, Победа была одержана именно с красным флагом. И сейчас спецоперация идёт, где можно провести параллели…



— Не то слово.

— И люди встречают нас с красным флагом! Сразу скажу, что мы уже внесли ещё и постановление о праздновании столетия со дня создания СССР. В декабре будет отмечаться. И как раз все огромные достижения, которые были достигнуты — а это все признают, мы видим, как СМИ в последнее время постоянно и в день космонавтики, и в другие дни отмечают, что всё это было достигнуто под красным знаменем.

— Про победы под красным флагом непременно, но чуть позже. Вы в тексте законопроекта про Власова не просто пишете, но даже цитируете походный марш РОА. Получается, что триколор должен быть запрещён как символ, который использовали нацисты? У нас же символика Третьего Рейха под запретом в стране.

— Я так думаю, что эту символику нельзя назвать нацистской. Есть определённая символика, которая запрещена… Но то, что они использовали этот флаг, на шевронах у них было, — это исторический факт. Есть работы учёных, которые это подтвердили. Мне готовил историческую записку по этому вопросу наш историк Евгений Спицын («справка» историка из КПРФ есть в распоряжении «Фонтанки» — прим.ред.). Там все работы приведены. Это факт подтверждённый. Именно этот триколор использовался коллаборационистами…



— Я о другом. У вас нет опасений получить проблемы с такого рода параллелями — с учётом того, как применяются «экстремистские» статьи УК и КоАП?

— Мы же про историю говорим. Мы же приводим исторические факты. Какие могут быть проблемы? Мы же триколор не оскверняем. Мы его не жжём. Не топчем. Мы просто предлагаем его заменить на тот флаг, который был у нас в СССР 70 лет.

— Если быть точными — 69 лет.

— Ну хорошо. Это не принципиально. Мы подтверждаем факты. Не я это придумала. Есть работы историков. Ведь все достижения советские огромны! Согласитесь, что нельзя их умалять. Уничижительно к ним относиться, рассуждать, что у нас одни галоши были… Но ведь и социальные достижения были великие.

— Но ведь великие достижения не цветом флага определяются…

— Нет. Это всё параллельно! Почему нас не вышли встречать на Украине с сине-красным этим флагом? Почему? А именно с красным вышли. И военные наши шли с красными флагами на бронетехнике. Понимаете?

— С трудом, учитывая, что президент критикует создателя СССР Владимира Ленина.



— А мне понятно, что люди хотят возврата в Советский Союз. Люди хотят возврата в социалистическое государство. Понимаете? Это всё звенья одной цепи.

— Вы знаете, для многих граждан России триколор является символом освобождения от тоталитаризма. Ваша инициатива констатирует, что дальше все свободы в традициях государства Ленина-Сталина?

— Ну, я не знаю, насчёт какого тоталитаризма вы говорите… Если я вам говорю о том, что было достигнуто в советское время, то о каком тоталитаризме мы говорим?! Вот прямо сейчас я езжу по регионам. И я вижу, что сейчас тоталитаризма нет. Но нет ничего и другого! Работы нет. Здравоохранения нет. Транспорта нет. У меня три региона. Республика Алтай, Республика Тыва, Алтайский край (Глазкова является представителем в Госдуме представителем избирателей этих регионов — прим.ред.). И всё как под копирку везде. Рожать ездят за 500 километров в областную столицу Барнаул. В районных больницах нет терапевтов! Окулистов нет! Кардиолог есть. Но зато нет тоталитаризма! И пенсия у нас не в 55 лет, как было, а в 60 для женщин и в 65 для мужчин! Люди на Алтайском крае просто не доживают до пенсии!



— Флаг-то тут при чём? Флаг вернётся, люди станут дольше жить?

— А причём тут тоталитаризм? Я вам говорю, что это всё параллели! Я вам говорю, что люди хотят вернуться в социалистическое государство, где были социальные гарантии. И символом этого государства был наш красный флаг. Вот о чём я вам говорю. А вы меня уводите в тоталитаризм. Но его сейчас нет. Вы знаете, что в декабре прошлого года по соцопросам 62% россиян сказали, что хотят вернуться в СССР*. Это немалая часть населения!

*В декабре 2021 года в канун 30-летия развала СССР государственная служба социологии ВЦИОМ такой вопрос не задавала, однако «Левада-центр», который признан Минюстом «иностранным агентом», сообщал, что 63% россиян «пожалеют» о распаде СССР — прим.ред.).

— Если действительно две трети хотят обратно в СССР, то как быть с оставшейся третью? Им-то туда не надо.

— А что делать со всем населением, когда нас вообще не спрашивали про пенсионный возраст? Когда нас не спрашивали про медицину? Почему нас не спрашивают об этом? Кто хотел пенсионный возраст повышать? Референдум был про это? Нет. В три дня ввели, как и многие законопроекты антинародные. Никого не спрашивают! Зато поговорим про тоталитаризм…

— Я, наверное, не буду депутату Госдумы говорить о том, кто за эти самые законы у нас голосует…

— Вы же прекрасно понимаете, что если бы хотя бы нас там была половина, был бы состязательный процесс. Его сейчас нет. Все законопроекты на комитетах проходят онлайн! Правда, пообещали сейчас офлайн… Всё стало формальностью. Их там большинство. Они под соусом «нужных» законов проводят «антинародные законы».

— Будь у спортсменов и Кремля красный флаг над головой, вас было бы в Думе больше?

— Думаю, что нет, конечно. Но люди начинают понимать, что дальше уже просто некуда. Люди в регионах питаться не могут уже, получать образование не могут уже, медицинские услуги тоже не могут получать. Я же езжу! Я с ними разговариваю. Люди устали от вечной бедности и нищеты, от постоянной борьбы с элементарными проблемами! Люди элементарно не могут доехать до столицы края, потому что там вообще не ходит транспорт. Люди кооперируются на такси. Учителя на работу ездят на такси! Можете себе представить? Вынуждены ездить на такси.

— Так в том самом советском прошлом сказали бы, что «наши люди в булочную на такси не ездят».

— (Пауза) В советское время была альтернатива. Был очень хорошо развит общественный транспорт. А сейчас нет такой альтернативы. Сейчас на селе только на такси. Женщины рожать едут на такси, а с ребёнком на руках назад на поезде.

— Понятно, что у документа много соавторов, но кто был первым?

— Первыми были мы. Можно сказать, что я. Это изначально моя идея. Ну и на фракции мы это обсудили. Решили, что будем все вместе это продвигать в год столетия СССР.

— В Администрации президента вас поддержали, вы с ними посоветовались?

— По крайней мере, законопроект не сняли с рассмотрения, он внесён. Но я продолжу. За словами про тоталитаризм все достижения забыли. Как нам назад вернуть пенсию в 55 лет? Многие люди так и говорят, что не получат пенсию вообще. Они сейчас уже без работы сидят. Вот женщина в 54 года не может найти работу, а ей ещё 6 лет до пенсии. У неё какая пенсия будет? А вы знаете, что Пенсионный фонд уже отказывает в начислении пенсии? Кто-то не может подтвердить стаж. Кто-то в других государствах не может это подтвердить, кто остался там после развала СССР. А вы мне про тоталитаризм… Миллионы людей в нашей стране не ощущали это самый тоталитаризм! И они хотят туда вернуться.

— Это как в том анекдоте про суслика. Если ты его не видишь, не значит, что его нет.

— Ну а в чём он был, скажите мне!

— Нас с вами обоих вот ровно за этот диалог в первой половине 80-х как минимум бы уволили к чертям. Понимаете?

— Подождите. Извините. А где у нас сейчас находится телеканал «Дождь»* (СМИ признано иноагентом, в марте 2022 года СМИ приостановило свою работу на фоне спецоперации ВС РФ в Украине — прим.ред.)? А где сейчас все остальные? Где «Эхо Москвы»? (1 марта радиостанция была отключена от вещания по требованию Генпрокуратуры РФ, а затем ликвидирована — прим.ред.) Они бы все сейчас были в тюрьме! Вы об этом не говорите? Это не тоталитаризм? Где свободные СМИ у нас? Или вы можете с белым плакатом без надписей выйти на Тверскую сейчас? Мы о чём говорим с вами?

— Я вас правильно понимаю, что вы симпатизируете тем, кто выступает против действий ВС РФ?

— Нет. Вы неправильно понимаете. Не передёргивайте! Вы мне сказали, что в СССР не было свободы слова. А я вам сказала, разве она есть сейчас? Пример Платошкина (муж Глазковой, лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин в мае 2021 года получил пять лет условно по делу о фейках и беспорядках — прим.ред.). Именем Российской Федерации судья Арбузова прямо заявила, что Платошкин говорил вслух одно, а «подразумевал другое». Понимаете?

— Да судье-то какая разница, под каким флагом такое вещать? Она будет делать это и под красным флагом тоже ведь. Судья Арбузова-то не изменится?

— Мы должны мыслить глобально, а не фрагментарно и усечённо. Я вам пытаюсь объяснить, что это единое целое. То социальное государство и его символика. Не зря же государство имеет символы…

— Но в своём законопроекте вы ведь не ограничиваетесь одним СССР. У вас там глубокий исторический экскурс. У вас под красными флагами жили и Вещий Олег, и Святослав Великий, и Ярослав Мудрый, и Дмитрий Донской с Иваном Грозным. Потом вы заявляете, что триколор появился при Петре Первом якобы, чтобы можно было заходить в голландские порты. Мол стыдно обезьянничать. Зря Пётр дружил с голландцами, учился строить флот у них?

— Я вам уже объяснила… Да, в Империи у нас был этот символ. Но его осквернили коллаборационисты. И, нет, не зря Пётр его сделал. Конечно, нет. Но если бы не коллаборационисты, который шли против нас с ним в руках, мы бы его оставили. Наверное…



пояснительная записка к законопроекту о замене триколора на красный флаг СССР Фото: sozd.duma.gov Поделиться Поделиться





— Мои дети приносили из детского садика такие строчки: «белый, синий, красный — русский флаг прекрасный». А у вас есть любимое буквосочетание про красный флаг?

— (Пауза) Наш красный — самый прекрасный! Могу так сказать (улыбается).

— Краткость — сестра таланта. Короткое легче запомнить, как и одноцветное?

— Да (смеётся).

— «Знамя Победы, водружённое в мае 1945 года над поверженным фашистским Рейхстагом, было красного цвета, — пишете вы в законопроекте, добавляя, что именно красный флаг это «символ великих побед». «Каждый из нас понимает, что это война за справедливость. Картина будущего должна быть общей для всех кто нас видит, это и есть национальная идеология России». Это сказал Пётр Толстой в эфире «Первого канала» 14 апреля. Победа — цель войны. То есть вы своим законопроектом соглашаетесь с Толстым?

— (Долгая пауза) Нет… Я не слышала, чтобы он такое сказал. Прямо так и сказал? Не вырвано ли это из контекста? Но я его мысль не могу прокомментировать. Не могу понять, что он имел в виду… мне кажется, что он сам должен это прокомментировать. Как я могу комментировать, что говорил Пётр Толстой, наш основной идеолог, можно сказать…

— Толстой из другой фракции. Как он может быть вашим идеологом?

— Я имею в виду, что он идеолог в стране. Он же отвечает за информационную политику в том числе.

— Не будем трогать идеолога?

— Да.

— С учётом вышесказанного вам не кажется, что флагом России должен стать флаг именно в той редакции, в которой он изображён в вашем законопроекте? Если скачать документ из базы Госдумы, то там флаг тёмно-чёрного цвета с пентаграммой, серпом и молотом.



Фото: скриншот sozd.duma.gov.ru Поделиться Поделиться





— Это у вас просто не получилось на цветном принтере распечатать.

— Жалко бумагу тратить. Дорогое удовольствие теперь. Но флаг в законопроекте у вас именно чёрный.

— Ну там же буквами написано про «красное прямоугольное полотнище». Или там опубликовали чёрный? Вы тогда смотрите по тексту. Мы говорим не о чёрном, а о красном флаге.

— Для кого-то наступили тёмные времена…

— Но нас встречают не с чёрным флагом, а с красным! Не задавались вы вопросом, почему люди так делают? Почему наши военные на броню красные флаги вешают? Потому что красный флаг — символ победы. Мы уже одержали великую победу с этим флагом! Победу, которую никакой чёрный флаг не перечеркнёт!

— Как вы относитесь к тому, что критики действующего в России режима тоже предлагают свои изменения для государственной символики? Есть уже даже вариант флага, где красная полоска вообще убрана с триколора. Флаг получается бело сине-белым. Важно подчеркнуть, что это сочетание цветов пока не признано запрещённым. Можем обсуждать.

— А кто такой флаг предлагает? Какая фракция?

— Эту фракцию можно назвать «несистемная оппозиция в иммиграции».

— Кто внёс законопроект?

— Это инициатива снизу. Не от депутатов.

— Гражданская? Внизу? От кого она исходит? И что вы хотите услышать от меня?

— Реакцию на мысль о том, что следует вообще избавляться от красного цвета в символике. Что в 1991 году, оставив треть флага красным, недоработали.

— Если бы у меня была такая мысль, то я бы такой законопроект не внесла. Мой законопроект не о бело-сине-белом, а о красном. Я такой флаг вообще не знаю — бело-сине-белый. Ни в прошлом, ни в настоящем. Я считаю, что должен быть только красный флаг. Вы какого года рождения?

— 1982-го. Успел пожить при Брежневе.

— 1982-го? То есть вы родились, когда уже распад был… В 80-е уже всё это подгнивало…

— Несмотря на флаг. За такие оценки того времени фанаты Андропова вам пальчиком погрозят.

— Конечно, ошибки были. Но как можно перечёркивать всё? Так рассуждают люди, которые не видят, как живёт народ в стране! Если бы вы приехали и посмотрели на руины заводов… В Хабаровском крае их массово… Их, правда, Фургал взрывал, когда мы их показывали. В Алтае работы нет вообще никакой! И мы будем упорно доказывать детям и внукам, что был тоталитаризм? У людей была зарплата! Они шли на Челябинский тракторный завод, получали по 800 рублей! Шахтёры на Кузбассе получали первоначально по 400 рублей! «Нам ничего не надо было. Мы прекрасно жили», — говорят мне люди. Люди даже не хотели образования. Их устраивало быть рабочими. «нам не нужно было получать образования, потому что наш труд ценился», — говорят они. И при этом говорить, что был тоталитаризм…

— Как вас задело слово «тоталитаризм»!

— Задело, потому что вы это сказали. Вы не меня задели, а тех людей, которые сейчас живут и не знают, как выжить.

— Если документ дойдёт до голосования, это будет означать, что власть осознала готовность общества вернуться к красному знамени?

— Да. Именно так. Если дойдёт до голосования.

— Вас «Единая Россия» поддержит?

— Не знаю. Но могу рассказать, как выглядело голосование на комитете о праздновании столетия СССР. Когда мы это постановление готовили, люди многие поддерживали. Но «Единая Россия» сказала «отклонить». «На каком основании», — спрашиваю. «Были ошибки в Советском Союзе», — отвечают. «Конечно были, никто не отрицает», — говорю. Мы знаем, как недавно приняли постановление о праздновании 300-лети Российской Империи. А в Империи было крепостное право! Людей продавали как собак! Отдавали крепостных за щенков! С достижениями СССР при этом согласны коллеги, но отклоняют. Празднование трёхсотлетия империи проводят, а образование СССР отмечать не хотят…

— Ваши избиратели с какими нашивками на руках на Донбассе сейчас?

— Я видела людей с красными флагами. Видела по телевизору. Вы и сами это видели.

— Я про ваши регионы: Алтай, Тыва.

— Я видела на бронетехнике красный флаг. А вы видели?

— Я разное видел.

— По телевизору это не один раз показывали. Не один такой был репортаж. Очень много таких сюжетов.

— Спецоперация вам делает пиар-поддержку?

— (Смеётся) Получается, что так. Такая негласная, да. (смеётся).

— Красный флаг можно дискредитировать? Про дискредитацию действующего флага РФ вы уже рассказали.

— А я не вижу, чем его можно дискредитировать. Под красным флагом мы одержали величайшую победу. Воины наши под красным флагом себя не дискредитировали. И как можно говорить, что этот флаг чем-то себя дискредитировал? Я таких фактов не знаю. А вот триколор коллаборационисты использовали.

— Я правильно вас понимаю, что красный флаг неподсуден априори?

— (Пауза) В данный момент, наверное, нет. В данный момент он себя не дискредитирует. Мы же про сейчас говорим? А то, что было до этого… Конечно, он себя и тогда не дискредитировал. Советское поколение понимает это прекрасно, а вот современные дети…

— А я вам расскажу. Дети смотрят новости и им страшно. Красный флаг поможет детям?

— Поможет, да. Конечно, поможет. Это возврат к другому государству. Это символ. Первый шаг к изменениям. Не просто так же поменять надо. Это возврат к социализму. Вы-то не против социализма? Нажились уже все! Дичайший же капитализм!

— Советский социализм — это коллегиальное принятие решений на политбюро. Дедушек тогда было много, которые решали судьбы людей. С намёками на «первый шаг» вы так до экстремизма договоритесь, Анжелика Егоровна.

— Никакого экстремизма у нас нет. Я уже выучила все эти статьи наизусть. Мы никого не призываем, не вербуем, не склоняем. К подрыву нашего строя не ведём. Так что поставим точку.

Леонид Лобанов, специально для «Фонтанка.ру»

