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Лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин получил пять лет условно по делу о фейках и беспорядках

Гагаринский районный суд Москвы признал политолога Николая Платошкина виновным в уголовном преступлении — склонении к массовым беспорядкам — и приговорил к пяти годам условного срока и штрафу в размере 700 тысяч рублей. Об этом 19 мая сообщает «Интерфакс».

Лидера движения «За новый социализм» признали виновным по части 1.1 статьи 212 УК РФ (склонение или вовлечение лица к совершению массовых беспорядков), а также по статье 207.1 — публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Платошкин отказался признать свою вину и настаивал, что призывал людей выходить на разрешенные митинги, а не участвовать в беспорядках.

Сразу два уголовных дела в отношении политолога Следственный комитет возбудил летом 2020 года. Ранее Платошкин активно рассказывал, почему он выступает против поправок к Конституции, которые были приняты по итогам всероссийского голосования.

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Комментарии (8)

ahiir
Платошкин не тот человек, который удовлетворится условным сроком.
Парень добьется реального. Как ни крути, призывал не на демонстрации,
а к свержению режима...
Cвифт
.... яркий пример, кого реально боится Кремль.
Навальный как поп Гапон на всех экранах и в лентах, хотя по сути 0 и не опасен, зато прекрасно отвлекает внимание от тех, за кем реально могли бы пойти.
Платошкина арестовали по беспределу, судили при гробовом молчании и впаяли немалый, хоть и условный за то, что он не делал.
265981230
Поддержим Движение За Новый Социализм и Платошкина. Неофициальный сайт зановыйсоциализм рф
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