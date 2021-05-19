Лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин получил пять лет условно по делу о фейках и беспорядках

Гагаринский районный суд Москвы признал политолога Николая Платошкина виновным в уголовном преступлении — склонении к массовым беспорядкам — и приговорил к пяти годам условного срока и штрафу в размере 700 тысяч рублей. Об этом 19 мая сообщает «Интерфакс».
Лидера движения «За новый социализм» признали виновным по части 1.1 статьи 212 УК РФ (склонение или вовлечение лица к совершению массовых беспорядков), а также по статье 207.1 — публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
Платошкин отказался признать свою вину и настаивал, что призывал людей выходить на разрешенные митинги, а не участвовать в беспорядках.
Сразу два уголовных дела в отношении политолога Следственный комитет возбудил летом 2020 года. Ранее Платошкин активно рассказывал, почему он выступает против поправок к Конституции, которые были приняты по итогам всероссийского голосования.