Лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин получил пять лет условно по делу о фейках и беспорядках

Гагаринский районный суд Москвы признал политолога Николая Платошкина виновным в уголовном преступлении — склонении к массовым беспорядкам — и приговорил к пяти годам условного срока и штрафу в размере 700 тысяч рублей. Об этом 19 мая сообщает «Интерфакс».



Лидера движения «За новый социализм» признали виновным по части 1.1 статьи 212 УК РФ (склонение или вовлечение лица к совершению массовых беспорядков), а также по статье 207.1 — публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

