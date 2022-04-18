Лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг и его жена оштрафованы по статье о дискредитации армии

Оппозиционер Лев Шлосберг оштрафован по статье 20.3.3 КоАП РФ. Судья Псковского городского суда Мария Емельянова 18 апреля признала известного «яблочника» виновным в «дискредитации вооружённых сил» за публикацию в соцсети «ВКонтакте» записи того, как уже экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова зашла в кадр прямого эфира программы «Время» с пацифистским плакатом в руках.

Как сообщил политик в своем телеграм-канале, вместе с ним штраф получила и его супруга, псковский врач-кардиолог Жанна Шлосберг.



«Псковский городской суд с разницей во времени 5 минут признал нас виновными в «дискредитации вооруженных сил» (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Жанне присудили 30 тыс. руб., мне — 32 тыс., судья приплюсовала к минимальной сумме «добавку» в связи с тем, что ранее (в 2021 году) я уже привлекался к административной ответственности по «политическому» делу», — сообщил один из лидеров «Яблока».

Фото: читатель «Фонтанки» Николай Поделиться Поделиться





Политик заявил в суде, что его судили «за мнение и критику действий власти», а не за преступление.

«Я обратил внимание на то, что первая же фраза протокола (она одинакова у Жанны и меня) «…будучи несогласным с действиями Российской Федерации на Украине» отражает моё и любого гражданина конституционное право на критику действий власти и государственной политики, что в принципе не может быть предметом правонарушения. Критика является не дискредитацией, а оценкой гражданином действий властей. Мне вменяется публикация «ВКонтакте» 15 марта пятисекундного ролика с акцией Марины Овсянниковой в эфире Первого канала (сам факт публикации) и комментария к нему — о состоянии российских медиа, журналистики и пропаганды, а также позитивным отношением к действию Овсянниковой», — рассказал Шлосберг.



«Жанне вменяется публикация 24 февраля фотографии в вышиванке, украинском национальном венке из цветов с лентами желтого и голубого цветов (мама Жанны, к слову, украинка) и листом бумаги с надписью «Нет [сами знаете чему]!», а также фотографии её рюкзака с этими же прикрепленными лентами и несколько текстовых реплик в общении с посетителями её странички, среди которых «Украина, родная, я с вами… Гибнут люди, ломаются судьбы и рушится былая дружба и родство. Чтобы ты поняла глубину моего горя, по маме я украинка, по отцу — белоруска», — добавил политик.

Лев Шлосберг уточнил, что супруга во время суда находилась на работе, но просила суд рассмотреть протокол в её отсутствии. Оба штрафа будут обжалованы, добавил «яблочник».

Стоит отметить, что страница Льва Шлосберга «ВКонтакте» была заблокирована ещё 17 дней назад — 11 апреля. Соцсеть пошла на этот шаг «по требованию Генпрокуратуры РФ». До этого Роскомнадзор заблокировал официальный сайт политика. 18 марта в квартире Шлосбергов прошли обыски по делу об оскорблении местного губернатора Михаила Ведерникова в анонимном телеграм-канале, причастность к которому отрицают и оппозиционер, и его коллеги по партии, и псковские журналисты, которых обыскали в тот же день. Известную журналистку Светлану Прокопьеву в ходе тех обысков силовики, по ее словам, кидали через бедро и заковывали в наручники. После этого она покинула РФ.

