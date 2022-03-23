Журналистка Светлана Прокопьева, осужденная за «оправдание терроризма», уехала из России

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, сотрудничавшая с «Радио Свобода»* (признано в РФ иноагентом) и «Эхо Москвы в Пскове» (ликвидировано), уехала из России. Об этом 22 марта сообщил в телеграм-канале главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин** (признан в РФ иноагентом).

«Света с нами, всем большой привет от псковской редакции 2.0. Всё только начинается», — написал он. Ранее Камалягин сам покинул страну.



18 марта в квартире его родителей, дома у Прокопьевой, у политика Льва Шлосберга, а также других журналистов и членов партии «Яблоко» в Пскове прошли обыски.

