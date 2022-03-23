FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Журналистка Светлана Прокопьева, осужденная за «оправдание терроризма», уехала из России

6
Печать

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, сотрудничавшая с «Радио Свобода»* (признано в РФ иноагентом) и «Эхо Москвы в Пскове» (ликвидировано), уехала из России. Об этом 22 марта сообщил в телеграм-канале главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин** (признан в РФ иноагентом).

ПоделитьсяПоделиться

«Света с нами, всем большой привет от псковской редакции 2.0. Всё только начинается», — написал он. Ранее Камалягин сам покинул страну.

18 марта в квартире его родителей, дома у Прокопьевой, у политика Льва Шлосберга, а также других журналистов и членов партии «Яблоко» в Пскове прошли обыски.

В 2020 году Прокопьеву осудили по статье об оправдании терроризма за авторскую колонку на псковском «Эхе». Ее приговорили к полумиллионному штрафу.

*Признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом.


**Признан Минюстом РФ физическим лицом — СМИ-иноагентом.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

atty
Железный занавес опускается всё больше, такого уровня преследования инакомыслия и таких бредовых законов это оправдывающее даже в союзе не было.
Правильно! Пусть валят! Никто о них не вспомнит уже завтра!
07A
Света с Денисом, теперь я за нее спокоен! Таллинская правда-все только начинается! Агония? Или еще нет?
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний