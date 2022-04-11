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    «ВКонтакте» заблокировали страницу Льва Шлосберга

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    Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницу лидера псковского «Яблока» и правозащитника Льва Шлосберга по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом он рассказал 11 апреля в своем телеграм-канале.

    Как заявили политику в администрации «ВКонтакте», его страницу заблокировали из-за публикаций материалов, «содержащих недостоверные сведения о боевых действиях на Украине». Шлосберг попросил указать, к какой именно публикации есть претензии, и предложил ее удалить. Ответа на это сообщение яблочник не получил.

    В конце марта Роскомнадзор заблокировал сайт Шлосберга. Официально блокировка связана с требованием Генпрокуратуры. По словам политика, с тех пор сотрудники Роскомнадзора «не ответили ни на одно письмо». Теперь Шлосберг собирается отправить обращение в Генпрокуратуру. В нем яблочник попросит указать, какие именно материалы сайта нарушают закон.

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    Комментарии (4)

    Главный спец по технике консервации
    О, сколько нам фамилий новых,
    Готовит комнадзора дух!
    timalean
    Считаю важным отметить, что ВКонтакте заблокировал, именно заблокировал, страницу на территории РФ. Хотите почитать – ставьте VPN и будет вам счастье. В этом плане руководство ВКонтакте молодцы – и закон соблюдён, и доступ, пусть и с костылями, сохранён.
    Znatok78
    Ну да, зато Труба, заблокировавшая сайт бесполезной Думы, признаётся экстремистской...видимо, только нашим вконтактикам, яндексам и другим пророссийским можно
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