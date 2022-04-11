«ВКонтакте» заблокировали страницу Льва Шлосберга

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницу лидера псковского «Яблока» и правозащитника Льва Шлосберга по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом он рассказал 11 апреля в своем телеграм-канале.
Как заявили политику в администрации «ВКонтакте», его страницу заблокировали из-за публикаций материалов, «содержащих недостоверные сведения о боевых действиях на Украине». Шлосберг попросил указать, к какой именно публикации есть претензии, и предложил ее удалить. Ответа на это сообщение яблочник не получил.
В конце марта Роскомнадзор заблокировал сайт Шлосберга. Официально блокировка связана с требованием Генпрокуратуры. По словам политика, с тех пор сотрудники Роскомнадзора «не ответили ни на одно письмо». Теперь Шлосберг собирается отправить обращение в Генпрокуратуру. В нем яблочник попросит указать, какие именно материалы сайта нарушают закон.