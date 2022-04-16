Цена без валюты и больше закрытых процедур. Путин подписал закон о поддержке госзакупок в условиях санкций

Президент России Владимир Путин подписал закон, который призван минимизировать влияние международных экономических санкций на сферу государственного заказа. Документ опубликован 16 апреля.



Один из пунктов запрещает указывать цену контракта в валюте, если он заключен с единственным поставщиком. Исключение — случаи, когда заказчик осуществляет деятельность за рубежом.



Кроме того, документ регламентирует заключение и исполнение договоров, которые включают и проектирования, и инженерные изыскания, и строительство объекта либо его реконструкцию и капремонт. Предполагается, что заказчики смогут таким образом находить поставщика на весь комплекс строительных работ под ключ.

