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    Цена без валюты и больше закрытых процедур. Путин подписал закон о поддержке госзакупок в условиях санкций

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    Президент России Владимир Путин подписал закон, который призван минимизировать влияние международных экономических санкций на сферу государственного заказа. Документ опубликован 16 апреля.

    Один из пунктов запрещает указывать цену контракта в валюте, если он заключен с единственным поставщиком. Исключение — случаи, когда заказчик осуществляет деятельность за рубежом.

    Кроме того, документ регламентирует заключение и исполнение договоров, которые включают и проектирования, и инженерные изыскания, и строительство объекта либо его реконструкцию и капремонт. Предполагается, что заказчики смогут таким образом находить поставщика на весь комплекс строительных работ под ключ.

    Правительство теперь имеет возможность расширять список заказчиков, которые могут прибегать к закрытым конкурентным процедурам госзаказа. Туда можно будет включать организации, попавшие под санкции.

    Закон устанавливает максимальный срок для оплаты заказчиком поставленного товара или выполненной работы (это относится и к отдельным этапам исполнения контракта). Он составляет 7 дней с момента подписания документа о приемке.

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