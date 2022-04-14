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    Дмитрий Медведев займется российским технологическим суверенитетом

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    27 комментариев

    При Совбезе России создана комиссия, которая займется вопросами независимости страны в IT-сфере. Дело поручили Медведеву.

    Комиссия образована указом Владимира Путина, следует из опубликованного 14 апреля документа. Она займется вопросами «обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры». Если конкретней, то Дмитрию Медведеву предстоит обеспечить технологическую независимость объектов, оснастить их отечественным оборудованием и программным обеспечением.

    Комиссия межведомственная. В нее войдут министры МВД, МЧС, Минобрнауки, Минобороны, Минпромторга, Минтранса, Минфина, Минцифры, Минэкономразвития, Минэнерго, а также главы Центробанка, Росгвардии, СВР, ФСБ, ФТС, «Росатома», «Роскосмоса» и «Ростеха».

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    Комментарии (27)

    just.dont
    Ну всё. И так не было никакого "технологического суверенитета", а теперь и вообще нихрена не будет.
    Единственная надежда только на то, что димочку на самом деле пристроили в фуфельную комиссию просто чтоб отвлечь его от алкоголя и твиттера.
    zonnek
    Умрет технологический суверенитет
    denem
    За что нам это, пойду в цирк билеты сдавать, тут все интереснее и интереснее
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