Дмитрий Медведев займется российским технологическим суверенитетом

При Совбезе России создана комиссия, которая займется вопросами независимости страны в IT-сфере. Дело поручили Медведеву.
Комиссия образована указом Владимира Путина, следует из опубликованного 14 апреля документа. Она займется вопросами «обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры». Если конкретней, то Дмитрию Медведеву предстоит обеспечить технологическую независимость объектов, оснастить их отечественным оборудованием и программным обеспечением.
Комиссия межведомственная. В нее войдут министры МВД, МЧС, Минобрнауки, Минобороны, Минпромторга, Минтранса, Минфина, Минцифры, Минэкономразвития, Минэнерго, а также главы Центробанка, Росгвардии, СВР, ФСБ, ФТС, «Росатома», «Роскосмоса» и «Ростеха».