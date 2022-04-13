На недельку до второго. Сколько стоит арендовать огород под Петербургом

Третье лето в безвыездном городе требует радикальных мер. «Фонтанка» выясняла, где и почем можно снять дачу или хотя бы скромный огород, чтобы самому вырастить стремительно дорожающие овощи.
Союз садоводов Петербурга предложил перекопать на грядки газоны и поддержать продовольственную программу в условиях санкций. Это, конечно, перебор. «Фонтанка» выяснила, где можно совместить приятное с полезным: и грядки разбить, и со вкусом провести лето. И самое главное — много ли нашлось желающих взяться за соху.
Сезон подогреет спрос к аренде
Пандемия заставила людей пересмотреть отношение к жизни за городом — за пределы чада и смога потянулись вереницы горожан. Стал насыщенным для загородного рынка недвижимости и минувший 2021 год: по словам экспертов, было продано 210 высокобюджетных коттеджей. Это на 18% больше, чем годом ранее, сообщили в консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg. «Средняя стоимость коттеджей в классе А выросла на 31% в годовой динамике — до 77 млн рублей, а в классе В — на 7% за год, до 26,2 млн рублей. Это обусловлено растущей себестоимостью строительства, которая увеличилась на 25–35% за год», — сообщили в пресс-службе компании.
Спрос на аренду жилья за городом в Ленинградской области, напротив, за 2 года снизился на 32%, говорят эксперты «Авито-Недвижимости». Основное снижение также произошло в 2020–2021 годах, а в сравнении же с мартом прошлого года интерес к съемной недвижимости вырос на 7%. В основном рост произошел за счет домов, спрос на которые увеличился на 23%. В категории дач, напротив, наблюдается снижение на 15% за год. Снять дом в Ленинградской области по итогам марта можно было в среднем за 70 тысяч рублей, коттедж — за 100 тысяч, а дачу — за 35 тысяч рублей.
Арендой дома в черте Санкт-Петербурга интересовались на 42% меньше, а дачи — на 74% меньше, чем в марте 2020-го. При этом сдавать дома собственники стали на 11% чаще, а дачи — на 54% реже, чем 2 года назад. Ежемесячные арендные ставки на эти типы жилья по итогам марта составляли 100 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.
Динамика на рынке аренды земельных участков еще заметнее. Так, за 2 года спрос на аренду земель под ИЖС в Ленинградской области вырос в 2,7 раза, а земель сельхозназначения — в 1,8 раза. И если в категории ИЖС основной рост произошел в 2020–2021 годах, а по сравнению с прошлым мартом спрос вырос только на 13%, то интерес к землям сельхозназначения за прошедший год показал динамику 55%. При этом за 2 года число участков на рынке ИЖС увеличилось в 2 раза, а объявлений об аренде земель сельхозназначения стало больше только на 9%.
Но это, как правило, фермеры, говорит Максим Хансон, руководитель департамента загородной недвижимости агентства Insider.
«Я бы не стал выделять в отдельный продукт аренду земельных участков. Это коммерческая история, фермеры к нам периодически обращаются. Не могу сказать, что она супервостребована на рынке. Возможно, информационный эффект от таких заявлений про вскопать грядки есть, но реальных экономических подтверждений я в своей деятельности не нахожу. Сейчас мы входим в сезон, и этот фактор немного подогреет спрос к аренде, но ажиотажного спроса, как это было в начале пандемии, мы не наблюдаем. Покупка возросла, но она всегда начинается в кризисные моменты — доллар падает, люди перекладывают свободные деньги, чтобы росли в чем-то твердом — недвижимость практически не дешевеет».
«Сильно вырос интерес к аренде с началом ковида. Больше интересовались бюджетными вариантами — по 30–40 тысяч рублей в месяц, сдавались и дома по 150 тысяч в курортной зоне. Сейчас спрашивают на летний сезон, но, конечно, не так активно. Просто землю один раз за два года спрашивал фермер, ему требовалось порядка 3 гектаров для разведения животных», — отмечает Елена Колотушкина, ведущий специалист Русского фонда недвижимости.
Родная земля, и ничего больше
Если ваша цель — земледелие, а посеять брюкву и картошку, кроме как под балконом на Пушкинской, негде, отличным решением станет клочок земли в ближайшем садоводческом товариществе.
7 км до КАД
8 соток за 5 тысяч рублей
В деревне Кузнецы Ломоносовского района можно засеять сельхозкультурами аж 8 соток. За тягу к земле придется заплатить всего 5 тысяч рублей в месяц, плюс внести 5 тысяч залога.
Как утверждает собственник Екатерина, участок ровный, сухой и для огородничества вполне пригодный.
Из минусов — нет электричества, но зато есть возможность к нему подключиться. Нет воды, туалета и жилья.
— Там просто поле, поэтому и по такой смешной цене. Что хотите там и делайте: можете вырыть колодец, можете возделывать. Срок неважен — хоть на лето, хоть на 20 лет — мы все равно купили в другом месте, — дает полную волю к самореализации Екатерина.
15 км до КАДа
2 сотки за 2,5 тысячи рублей
Поистине райское предложение — по цене и обилию сопутствующих объекту аренды плюшек — 2 сотки за 2,5 тысячи рублей в Пушкине.
— На участке растет малина, облепиха, черноплодная рябина, калина, клубника, хрен, крыжовник, — перечисляет дары природы собственница Галина.
Минусы тоже есть. Во-первых, домик представляет собой обшитую изнутри вагонкой конурку с топчаном. Во-вторых, нет электричества, но зато есть вода. Так что придется забыть об оросительной системе и поливать огородную поросль из лейки. Но за такую цену вряд ли язык повернется требовать большего, не так ли?
20 км от КАД
4 сотки за 5 тысяч рублей
4 сотки земли в садоводческом массиве «Кировец-1» Ломоносовского района Ленинградской области станут на лето вашими за 5 тысяч рублей. Владельцы готовы отдать вам на возделывание две трети своего участка. Правда, за это потребуют внести залог в 15 тысяч рублей, но в конце сезона ваши кровные вам вернут, как предписывает Гражданский кодекс.
«Сдам 2/3 участка под садоводство, можете поставить парники, можете картошку посадить. Оплата по договоренности», — обещает арендодатель Марина.
Но тут, чтоб вы понимали, только родная земля и ничего больше.
Да разве настоящему огороднику что-то нужно, кроме как слушать шелест ветра в траве и наблюдать, как тянутся к солнцу молодые побеги?
24 км от КАД
12 соток 1 тысячу рублей
Безусловный лидер подборки — участок в ДПК «Красное» Ломоносовского района: 12 соток по рекордно низкой цене в 1 тысячу рублей. Да, на участке нет ничего, кроме земли. Но если вы всерьез возьметесь за соху, разобьете старательно грядки и засеете их чем бог на душу положит, платить за аренду вам не придется ни копейки. Вот такое условие от собственника.
«Сдам участок в аренду на 1–3 года. Без построек. Желательно под посадку. Если будете разрабатывать участок для посадки (целину), за аренду платить не надо в течение 2–3 лет», — обещает владелец Иван.
Если прошерстить рынок объявлений, выбирать есть из чего. Бывает, что желающие арендовать участки звонят напрямую в садовые товарищества. Но шквала звонков пока нет. «Вы пока третья, кто звонит с начала месяца», — рассказала журналисту «Фонтанки» председатель одного из СНТ. Она также отметила, что мониторить арендные сделки не входит в ее обязанности и, как правило, садоводы, желающие сдать огороды в аренду, управляются своими силами.
С домом и удобствами во дворе
Что может быть приятнее, чем проснуться на свежем воздухе под трели соловьев и отправиться на работу с ромашками в душе, при этом не потратив на дорогу до работы более часа? Нет, это не из области фантастики. Такой расклад вполне возможен, если арендовать клочок земли с домом.
Да, ценник будет выше. Но это ничто в сравнении с возможностью жарить шашлыки когда заблагорассудится, возлежать в гамаке под сенью рябин и крошить в салат со своими помидорами и огурцами свою же петрушечку.
В центре города
10 соток за 7 тысяч рублей
Поистине царский вариант для того, кому хочется жить на земле, да к тому же бок о бок с цивилизацией.
Комнату площадью 8 квадратов в деревянном двухэтажном доме в центре Петербурга на Садовой улице отдадут всего за 7 тысяч рублей. В качестве бонуса — грядки на участке в 10 соток и интернет. Увы, канализация локальная. Зато в шаговой доступности Юсуповский сад и Мариинский театр.
5 км от КАД
5 соток за 30 тысяч рублей
Уютный домик на 45 квадратов можно снять за 30 тысяч рублей на улице Коммуны в Выборгском районе Петербурга. Вроде как бы и в городе, а засыпаешь под шум дождя по металлической крыше. Отопление, правда, электрическое, и в холодные вечера помотает вам счетчик изрядно, но зато все блага цивилизации в виде душа и санузла находятся в доме.
И огородничать тут можно сколько душе угодно — приусадебный участок здесь размером в 5 соток.
25 км до КАД
6 соток за 25 тысяч рублей
Домик в дачном массиве Никольское Тосненского района шикарным не назовешь. Скорее, он навеет воспоминание об избушке бабушки, к которой родители отвозили летом на каникулы: на полу в двух комнатах красные половички, на столе — клеенка, обои в мельтешащий розовый цветок.
Печки нет, так что если станет зябко — к вашим услугам масляный радиатор.
— Сразу говорю — удобства на дворе и мыться тоже негде, — честно признается владелец.
Зато огороднику — раздолье: парники, сарайчик, яблони, вишни, ягоды. И детям здесь будет хорошо — отдохнут от интернета и телевизора.
55 км до КАД
20 соток за 10 тысяч рублей
В деревне Даймище Гатчинского района на участке в 20 соток с баней, озером и речкой по соседству можно снять домик за 10 тысяч в месяц, плюс обеспечить договоренность залогом в 10 тысяч. За эти деньги в ваше пользование перейдет деревенская пастораль: охота, рыбалка, грибы и ягоды в лесу за околицей. Без этих ваших интернетов и телевизоров.
— Вы где видели дом за 10 тысяч, чтоб вам с интернетом сдавали? Домик — летняя веранда, для обогрева — печка, — недоумевает владелец.
Как правило, раньше он сдавал свои угодья «под коммерческие нужды, хозяйственное назначение, под разведение кур, скота».
Соглашаясь на детокс на лоне природы, имейте в виду, что и все удобства тут во дворе.
Если вы петербуржец в пятом поколении и ваш удел — удобство и комфорт, а не вот это вот все, то переходите к следующей главе.
Полный фарш
Для вас важна не только земля в виде грядок, но и блага цивилизации, а дырка в полу вместо туалета вгоняет вас в ступор? Тогда ваш вариант — обставленные со вкусом коттеджи класса люкс. Тут вам обеспечены и трели птички в окно, и ароматы земли-матушки, и даже интернет. Отличный вариант для тех, кто хочет работать в городе, но каждую ночь возвращаться на лоно природы.
В черте города
5 соток, 113 квадратов за 99 тысяч рублей
Перенесемся на Варваринскую улицу в Выборгском районе и окажемся, как уверяют владельцы дома на 113 соток, в Провансе: интерьер дома оформлен в стиле французского кантри, на участке в 5 соток вас захлестнет буйство цветов и красок.
Ко всему великолепию в виде отопления, водопровода, интернета, телевидения, стиральной машины и посудомойки владельцы добавили еще и теплые полы.
1 км до КАД
2 сотки, дом 35 квадратов за 50 тысяч рублей
Как говорят эксперты в области садоводства, 2 сотки вполне достаточно, чтобы вырастить урожай картошки, который прокормит до нового урожая семью из четырех человек. У домика на Озерной улице Выборгского района, который сдают в аренду на лето за 50 тысяч рублей, есть и другие достоинства — терраса, баня, огромная детская площадка. Рядом — Шуваловский парк и озеро. Все коммунальные удобства и вайфай тоже в доме.
15 км до КАД
20 соток и дом 49 квадратов за 40 тысяч рублей
Уютный домик в 49 квадратов в коттеджном поселке Белоостровская Жемчужина Всеволожского района сдают в аренду за 40 тысяч рублей, еще 40 возьмут в качестве залога (его вернут), и 10 тысяч комиссии заберет себе агентство. Единственное условие — владелец намерен сдавать дом минимум на полгода, так что если заехать сейчас, то в город предстоит вернуться лишь к ноябрю.
Бонусом к огороду прилагаются все блага цивилизации — телевизор, интернет. Душ и туалет тоже в доме.
28 км от КАД
3 сотки и дом 85 квадратов за 70 тысяч рублей
В доме на территории СНТ «Разлив» микрорайона Сестрорецк есть все, что только можно пожелать, — сауна, вайфай, посудомойка, центральный водопровод, газовое магистральное отопление и даже зона барбекю.
Ну и конечно же клочок земли в 3 сотки, где вполне достаточно места хоть для картошки, хоть для гороха с лютиками. Если, конечно, речь не идет о промышленных масштабах производства.
Хоть шерсти клок
«Фонтанка» попыталась подсчитать, насколько экономически выгодно снабдить семью картофелем собственного производства, да так, чтобы запасов хватило до нового урожая.
Исходя из предположения, что семья из четырех человек будет есть картошку каждый день, потребляя ежедневно по одному кило, на год ей потребуется 360 килограммов, или 7 мешков по 50 кило. При цене картошки в 60 рублей в год ее потребление влетает в 18 тысяч рублей.
Чтобы вырастить 360 кило картошки, нужно посадить 72 кило, поскольку она воспроизводится в соотношении 1:5. Семенной картофель стоит по 60 рублей за кило, следовательно, вам предстоит зарыть в землю 4,3 тысячи рублей.
Семь мешков картошки нужно где-то хранить, иначе все ваши хлопоты к середине зимы пойдут прахом. Можно попроситься к знакомым в погреб, сколотить ларь и водрузить его в подъезде вместе с урожаем или утащить кули в подвал. Во всех случаях сохранность вам не гарантирует никто. А можно купить для хранения бывший в употреблении холодильник или морозильную камеру, средняя цена на рынке — 3 тысячи рублей.
Итого: вы сэкономите на выращивании картошки 11 тысяч рублей. Поздравляем!
Как еще поддержать продовольственную программу
Если вы всерьез намерены победить кризис и обеспечить семью продуктами, добытыми своими силами, у нас есть для вас еще несколько бизнес-идей.
- Курица в аренду. Компания петербургских предпринимателей привезет вам курочек-несушек на лето столько, сколько ваша душа попросит. А осенью заберет обратно на ферму.
Что это даст: свежие яйца каждый день. Цена забавы: 600 рублей за курочку. Сумма эквивалентна покупке 60 яиц в магазине.
- Коза в аренду. Предпринимательница сдает на лето дойную козу, можно вместе с козленком. Что это даст: 4 литра молока ежедневно. Цена забавы: 30 тысяч рублей за лето. За 3 месяца коза даст молока в среднем на 108 тысяч рублей (при цене 300 рублей за литр).
Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»