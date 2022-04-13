На недельку до второго. Сколько стоит арендовать огород под Петербургом

Третье лето в безвыездном городе требует радикальных мер. «Фонтанка» выясняла, где и почем можно снять дачу или хотя бы скромный огород, чтобы самому вырастить стремительно дорожающие овощи.



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Союз садоводов Петербурга предложил перекопать на грядки газоны и поддержать продовольственную программу в условиях санкций. Это, конечно, перебор. «Фонтанка» выяснила, где можно совместить приятное с полезным: и грядки разбить, и со вкусом провести лето. И самое главное — много ли нашлось желающих взяться за соху.

Сезон подогреет спрос к аренде

Пандемия заставила людей пересмотреть отношение к жизни за городом — за пределы чада и смога потянулись вереницы горожан. Стал насыщенным для загородного рынка недвижимости и минувший 2021 год: по словам экспертов, было продано 210 высокобюджетных коттеджей. Это на 18% больше, чем годом ранее, сообщили в консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg. «Средняя стоимость коттеджей в классе А выросла на 31% в годовой динамике — до 77 млн рублей, а в классе В — на 7% за год, до 26,2 млн рублей. Это обусловлено растущей себестоимостью строительства, которая увеличилась на 25–35% за год», — сообщили в пресс-службе компании.



Спрос на аренду жилья за городом в Ленинградской области, напротив, за 2 года снизился на 32%, говорят эксперты «Авито-Недвижимости». Основное снижение также произошло в 2020–2021 годах, а в сравнении же с мартом прошлого года интерес к съемной недвижимости вырос на 7%. В основном рост произошел за счет домов, спрос на которые увеличился на 23%. В категории дач, напротив, наблюдается снижение на 15% за год. Снять дом в Ленинградской области по итогам марта можно было в среднем за 70 тысяч рублей, коттедж — за 100 тысяч, а дачу — за 35 тысяч рублей.

Арендой дома в черте Санкт-Петербурга интересовались на 42% меньше, а дачи — на 74% меньше, чем в марте 2020-го. При этом сдавать дома собственники стали на 11% чаще, а дачи — на 54% реже, чем 2 года назад. Ежемесячные арендные ставки на эти типы жилья по итогам марта составляли 100 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.

Динамика на рынке аренды земельных участков еще заметнее. Так, за 2 года спрос на аренду земель под ИЖС в Ленинградской области вырос в 2,7 раза, а земель сельхозназначения — в 1,8 раза. И если в категории ИЖС основной рост произошел в 2020–2021 годах, а по сравнению с прошлым мартом спрос вырос только на 13%, то интерес к землям сельхозназначения за прошедший год показал динамику 55%. При этом за 2 года число участков на рынке ИЖС увеличилось в 2 раза, а объявлений об аренде земель сельхозназначения стало больше только на 9%.



Но это, как правило, фермеры, говорит Максим Хансон, руководитель департамента загородной недвижимости агентства Insider.

«Я бы не стал выделять в отдельный продукт аренду земельных участков. Это коммерческая история, фермеры к нам периодически обращаются. Не могу сказать, что она супервостребована на рынке. Возможно, информационный эффект от таких заявлений про вскопать грядки есть, но реальных экономических подтверждений я в своей деятельности не нахожу. Сейчас мы входим в сезон, и этот фактор немного подогреет спрос к аренде, но ажиотажного спроса, как это было в начале пандемии, мы не наблюдаем. Покупка возросла, но она всегда начинается в кризисные моменты — доллар падает, люди перекладывают свободные деньги, чтобы росли в чем-то твердом — недвижимость практически не дешевеет».

«Сильно вырос интерес к аренде с началом ковида. Больше интересовались бюджетными вариантами — по 30–40 тысяч рублей в месяц, сдавались и дома по 150 тысяч в курортной зоне. Сейчас спрашивают на летний сезон, но, конечно, не так активно. Просто землю один раз за два года спрашивал фермер, ему требовалось порядка 3 гектаров для разведения животных», — отмечает Елена Колотушкина, ведущий специалист Русского фонда недвижимости.



Родная земля, и ничего больше

Если ваша цель — земледелие, а посеять брюкву и картошку, кроме как под балконом на Пушкинской, негде, отличным решением станет клочок земли в ближайшем садоводческом товариществе.

7 км до КАД

8 соток за 5 тысяч рублей

В деревне Кузнецы Ломоносовского района можно засеять сельхозкультурами аж 8 соток. За тягу к земле придется заплатить всего 5 тысяч рублей в месяц, плюс внести 5 тысяч залога.

Как утверждает собственник Екатерина, участок ровный, сухой и для огородничества вполне пригодный.

Из минусов — нет электричества, но зато есть возможность к нему подключиться. Нет воды, туалета и жилья.

— Там просто поле, поэтому и по такой смешной цене. Что хотите там и делайте: можете вырыть колодец, можете возделывать. Срок неважен — хоть на лето, хоть на 20 лет — мы все равно купили в другом месте, — дает полную волю к самореализации Екатерина.

15 км до КАДа

2 сотки за 2,5 тысячи рублей

Поистине райское предложение — по цене и обилию сопутствующих объекту аренды плюшек — 2 сотки за 2,5 тысячи рублей в Пушкине.



— На участке растет малина, облепиха, черноплодная рябина, калина, клубника, хрен, крыжовник, — перечисляет дары природы собственница Галина.

Минусы тоже есть. Во-первых, домик представляет собой обшитую изнутри вагонкой конурку с топчаном. Во-вторых, нет электричества, но зато есть вода. Так что придется забыть об оросительной системе и поливать огородную поросль из лейки. Но за такую цену вряд ли язык повернется требовать большего, не так ли?

20 км от КАД

4 сотки за 5 тысяч рублей

4 сотки земли в садоводческом массиве «Кировец-1» Ломоносовского района Ленинградской области станут на лето вашими за 5 тысяч рублей. Владельцы готовы отдать вам на возделывание две трети своего участка. Правда, за это потребуют внести залог в 15 тысяч рублей, но в конце сезона ваши кровные вам вернут, как предписывает Гражданский кодекс.

«Сдам 2/3 участка под садоводство, можете поставить парники, можете картошку посадить. Оплата по договоренности», — обещает арендодатель Марина.

Но тут, чтоб вы понимали, только родная земля и ничего больше.



Да разве настоящему огороднику что-то нужно, кроме как слушать шелест ветра в траве и наблюдать, как тянутся к солнцу молодые побеги?

24 км от КАД

12 соток 1 тысячу рублей

Безусловный лидер подборки — участок в ДПК «Красное» Ломоносовского района: 12 соток по рекордно низкой цене в 1 тысячу рублей. Да, на участке нет ничего, кроме земли. Но если вы всерьез возьметесь за соху, разобьете старательно грядки и засеете их чем бог на душу положит, платить за аренду вам не придется ни копейки. Вот такое условие от собственника.

«Сдам участок в аренду на 1–3 года. Без построек. Желательно под посадку. Если будете разрабатывать участок для посадки (целину), за аренду платить не надо в течение 2–3 лет», — обещает владелец Иван.

Если прошерстить рынок объявлений, выбирать есть из чего. Бывает, что желающие арендовать участки звонят напрямую в садовые товарищества. Но шквала звонков пока нет. «Вы пока третья, кто звонит с начала месяца», — рассказала журналисту «Фонтанки» председатель одного из СНТ. Она также отметила, что мониторить арендные сделки не входит в ее обязанности и, как правило, садоводы, желающие сдать огороды в аренду, управляются своими силами.

