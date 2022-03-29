Садоводы Петербурга и Ленобласти предложили городские газоны перекопать в «грядки победы»

Союз садоводов Петербурга и Ленобласти придумал, как поддержать продовольственную программу в условиях санкций. Председатель организации Василий Захарьящев 29 марта заявил, что он и его соратники обратились к президенту, правительству и законодателям. Просили уделить внимание не только банкам, промышленности и предприятиям, но и «огромной армии садоводов».



«Достаточно сказать, что в Петербурге и Ленобласти насчитывается 620 тысяч садовых участков, плюс 300 тысяч участков, которые являются личными подсобными хозяйствами. И того — миллион петербуржцев имеют земельные участки. Это огромная потенция для выращивания овощей, фруктов, ягод — это будет наша настоящая поддержка продовольственной программы. И сегодня появились первые отклики садоводов на то, чтобы газоны перекопать в «грядки победы». Этим самым мы укрепим нашу продовольственную безопасность», — пояснил Захарьящев.