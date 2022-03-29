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Садоводы Петербурга и Ленобласти предложили городские газоны перекопать в «грядки победы»

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Союз садоводов Петербурга и Ленобласти придумал, как поддержать продовольственную программу в условиях санкций. Председатель организации Василий Захарьящев 29 марта заявил, что он и его соратники обратились к президенту, правительству и законодателям. Просили уделить внимание не только банкам, промышленности и предприятиям, но и «огромной армии садоводов».

«Достаточно сказать, что в Петербурге и Ленобласти насчитывается 620 тысяч садовых участков, плюс 300 тысяч участков, которые являются личными подсобными хозяйствами. И того — миллион петербуржцев имеют земельные участки. Это огромная потенция для выращивания овощей, фруктов, ягод — это будет наша настоящая поддержка продовольственной программы. И сегодня появились первые отклики садоводов на то, чтобы газоны перекопать в «грядки победы». Этим самым мы укрепим нашу продовольственную безопасность», — пояснил Захарьящев.

Василий Захарьящев

Какие фрукты теоретически могут вырасти на петербургских газонах — неизвестно, однако во время блокады овощи выращивались прямо в центре Ленинграда. Огород был разбит даже на Исаакиевской площади — там выращивали капусту, а на площади Декабристов — картошку. В Летнем саду на грядках росли белокочанная и цветная капуста, морковь, свекла, картофель и укроп.

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Комментарии (28)

blackcatwhitecat
"Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики,
Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да-а
Ведь я сажаю алюминиевые огурцы, а-а на брезентовом поле"(с)
Never_Mind
Пахнуло идиотизмом.
preved_medved
По моему кое-кому даже не надо принимать вещества - голову оторвало и без них
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