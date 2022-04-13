Туман накрыл ЗСД, но скоро он исчезнет. «Фонтанка» запечатлела красоту

Фотокорреспондент «Фонтанки» снял, как туман украсил ЗСД. Синоптики говорят, что это явление естественное, но быстро исчезающее.
Утро 13 апреля началось для автомобилистов, которые решили воспользоваться Западным скоростным диаметром, с медитативного зрелища — тумана.
Как сообщили в пресс-службе «Магистрали северной столицы», около часа назад он поднялся с воды. Диспетчеры сразу вывели предупреждения на табло. Так как плотность тумана не такая высокая и не сказывается критически на видимости, то скоростной режим не меняли.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов уточнил, что появление тумана фиксировали несколько метеостанций в районе залива. Его образование связно с тем, что вода еще холодная, а асфальт уже успел нагреться. Плюс еще переход температуры из ночного минуса в утренний плюс. «Но скоро он исчезнет», — заверил Колесов.
Так что любоваться природным явлением останется только на фото «Фонтанки».