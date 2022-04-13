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    Туман накрыл ЗСД, но скоро он исчезнет. «Фонтанка» запечатлела красоту

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    Фотокорреспондент «Фонтанки» снял, как туман украсил ЗСД. Синоптики говорят, что это явление естественное, но быстро исчезающее.

    Утро 13 апреля началось для автомобилистов, которые решили воспользоваться Западным скоростным диаметром, с медитативного зрелища — тумана.

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    Как сообщили в пресс-службе «Магистрали северной столицы», около часа назад он поднялся с воды. Диспетчеры сразу вывели предупреждения на табло. Так как плотность тумана не такая высокая и не сказывается критически на видимости, то скоростной режим не меняли.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов уточнил, что появление тумана фиксировали несколько метеостанций в районе залива. Его образование связно с тем, что вода еще холодная, а асфальт уже успел нагреться. Плюс еще переход температуры из ночного минуса в утренний плюс. «Но скоро он исчезнет», — заверил Колесов.

    Так что любоваться природным явлением останется только на фото «Фонтанки».

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