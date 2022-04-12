    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, с-з

    765мм

    68%

    Подробнее
    usd79.16eur85.98
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниПромышленный Петербург

    В Петербурге продолжают «раздевать» дом, фасад которого чуть не прибил ребенка

    1413
    обсудить

    В Петербурге на Большой Зелениной улице продолжают сбивать элементы штукатурки с дома № 13, обвалившийся фасад которого едва не задел прохожих с ребенком. О проходящих работах «Фонтанке» рассказал 12 апреля управляющий домом Сергей Елгазин.

    Сергей Елгазов

    «На мой взгляд, это просто называется уничтожение», — прокомментировал Елгазин происходящее. Управдом также отметил, что рабочие не только «простукивали» штукатурку, но и зачем-то разбили на доме вывеску. По его словам, жильцы отправили обращение к КГИОП.

    ПоделитьсяПоделиться

    Штукатурка с дома на Большой Зелениной улице обрушилась 10 апреля. «Фонтанка» рассказывала, что жильцы борются с печальным состоянием здания уже больше 10 лет. Ремонт им не светит даже сейчас. Как объясняют чиновники, пока еще дом разрушен недостаточно.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний