В Петербурге продолжают «раздевать» дом, фасад которого чуть не прибил ребенка

В Петербурге на Большой Зелениной улице продолжают сбивать элементы штукатурки с дома № 13, обвалившийся фасад которого едва не задел прохожих с ребенком. О проходящих работах «Фонтанке» рассказал 12 апреля управляющий домом Сергей Елгазин.
Сергей Елгазов
«На мой взгляд, это просто называется уничтожение», — прокомментировал Елгазин происходящее. Управдом также отметил, что рабочие не только «простукивали» штукатурку, но и зачем-то разбили на доме вывеску. По его словам, жильцы отправили обращение к КГИОП.
Штукатурка с дома на Большой Зелениной улице обрушилась 10 апреля. «Фонтанка» рассказывала, что жильцы борются с печальным состоянием здания уже больше 10 лет. Ремонт им не светит даже сейчас. Как объясняют чиновники, пока еще дом разрушен недостаточно.